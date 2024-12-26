Цены на нефть выросли на фоне ожиданий стимулов в Китае и уменьшения запасов в США — Finance.ua

Цены на нефть выросли на фоне ожиданий стимулов в Китае и уменьшения запасов в США Сегодня 20:33 — Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне ожиданий стимулов в Китае и уменьшения запасов в США

Цены на нефть выросли в четверг, 26 декабря, поскольку появились надежды на дополнительное финансовое стимулирование в Китае, а запасы «черного золота» в США снизились.

Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 39 центов, или 0,5%, до 73,97 доллара за баррель.

В то же время цена на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) увеличилась на 43 цента, или 0,6%, до 70,53 доллара за баррель.

«Дополнительная поддержка поступает от ожидания дальнейшего фискального и монетарного стимулирования в Китае», — приводит агентство заявление Джованни Стауново из холдинга UBS.

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Также сообщается, что Американский нефтяной институт заявил о том, что запасы сырой нефти в США снизились на прошлой неделе. Это вызвало определенные надежды на дальнейший рост спроса.

УНІАН По материалам:

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