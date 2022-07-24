Цены на квартиры обвалились: что будет дальше — прогноз экспертов Сегодня 14:00 — Недвижимость

Рынок аренды в Украине тесно связан с ситуацией в экономике. Обвалились доходы, сократились зарплаты, миллионы украинцев мигрировали — все это привело к масштабному обвалу цен. Стоимость аренды в среднем упала более чем на 50%, и цены, похоже, вернутся на уровень февраля 2022 г. еще нескоро.

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«У меня квартира на Академгородке, хороший дом, старенький, подъезд без ремонта. Я в прошлом году сделал ремонт, нашел квартирантов, молодую пару. Они мою двушку снимали за 12 тыс. грн. Сейчас я пытаюсь свою квартиру за 6 тыс. сдать. Вот уже неделю объявление, многие звонят, преимущественно риелторы. Пока работаю на показы. Я сначала хотел 10 тыс. грн. Уже дважды снижал цену», — рассказывает киевлянин Максим.

За 6 тысяч гривен квартиру можно найти даже в центре столицы. Оценить население Киева и количество тех, кто находится в других регионах, за рубежом, защищает Украину на фронте практически невозможно. Однако ситуация с рынком аренды показывает, что спроса нет.

Еще несколько месяцев назад арендодатели в объявлениях указывали сразу две цены: на время военного положения и после него. Однако уже сейчас стало ясно, что такие оценки были слишком оптимистичны. И после войны экономическое положение в Украине будет оставаться очень сложным. И до момента полноценного восстановления экономики, стабилизации зарплат и роста платежеспособности пройдет несколько лет.

Прогнозы. В ближайшее время ожидать значительного изменения ситуации не стоит, уверен киевский риелтор Максим. До полномасштабной войны он мог зарабатывать в аренде около 35 тыс. грн в месяц. Сейчас в лучшем случае — 12 тыс. грн.

«Рынок полностью на стороне арендаторов. Я был на тренинге еще несколько лет назад. Говорили о том, что рынок у нас перевернут: мы должны работать с арендаторами, потому что с них берем деньги. Должны вместе с ними и для них искать жилье. А на самом деле было так: нашел владельца квартиры и подбираешь ему жильцов. Для этого на OLX достаточно было объявление разместить. Сейчас выгоднее работать с арендатором, с ним ходить по квартирам и помогать ему искать», — рассказывает Максим.

Кстати, обвал рынка аренды открывает еще одну возможность — выйти из тени. Во время войны об этом думают меньше, но потом придется, в частности, думать о том, как заставить арендаторов регистрировать квартирантов, оформлять договоры и платить налоги.

По оценкам экспертов, незначительный рост цен ожидается до сентября. Обычно речь идет о росте в пределах 10%, однако в этом году он частично может быть нивелирован военным положением. В общем, ситуация на рынке жилья прежде всего зависит от того, как быстро закончится война и начнет восстанавливаться экономика. Но уже сейчас можно утверждать: на возвращение довоенного уровня придется потратить несколько лет.

Обозреватель По материалам:

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