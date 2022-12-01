Цены на квартиры на львовском рынке аренды жилья (инфографика) — Finance.ua
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Цены на квартиры на львовском рынке аренды жилья (инфографика)

Недвижимость
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Из-за несистематических отключений света во Львове арендаторы все чаще интересуются квартирами на нижних этажах. Это обусловлено, прежде всего, перебоями в работе лифтов.
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Сейчас люди хотят только максимум до 4 этажа. А таких вариантов очень мало. Цены на верхние этажи сейчас активно снижаются, а некоторые не снижающие собственники просто теряют деньги, — делится наблюдениями Глущак.
Также обязательным требованием к помещению является наличие в квартире газоснабжения, отмечает риелтор. Он добавляет, что сейчас на львовском рынке действительно много электрических домов, не подключенных к системам газоснабжения. Сегодня это значительная проблема. Также клиенты расспрашивают об альтернативных источниках энергии.
Клиенты ищут источники альтернативной энергии или тепла. К примеру, во Львове есть новостройки со своими котельными, на них есть запросы. Они сейчас дорогие и расходятся быстро.
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Согласно данным портала m2bomber, за месяц стоимость аренды во Львове снизилась на 1,77% в гривне.
Как изменилась цена аренды
Цены на квартиры на львовском рынке аренды жилья (инфографика)
Самое дорогое жилье в Галицком районе, где однокомнатные квартиры в среднем стоят 17 тысяч гривен, а двухкомнатные — 23 082 гривны.
На втором месте — Лычаковский район со средним ценником 22 870 гривен.
Цены на квартиры на львовском рынке аренды жилья (инфографика)
На стоимость аренды жилья традиционно влияет расположение, респектабельность, размер и количество проживающих в нем лиц. Однако добавился и дополнительный фактор — этаж.
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Квартиры, расположенные до 4 этажа, местами выросли в цене на 5 — 10%, тогда как на жилье на более высоких этажах, наоборот, цена снизилась.

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По материалам:
Телеканал 24
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