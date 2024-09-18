Цены на кофе выросли до самого высокого уровня за последние 13 лет — Bloomberg Сегодня 06:41 — Мир

Цены на кофе выросли до самого высокого уровня за последние 13 лет — Bloomberg

Постоянные перебои с поставками кофе на мировом рынке привели к тому, что цены на зерна арабики премиум-класса выросли до самого высокого уровня за последние 13 лет.

Об этом сообщает Bloomberg

Фьючерсы на кофе выросли на 3,3% до 2,6805 дол. за фунт в Нью-Йорке, что является самым высоким показателем за последние 13 лет.

В этом году цены выросли примерно на 40%, поскольку дефицит более дешевых зерен робусты стимулирует спрос на сорт арабики, который предпочитают специализированные кофейные компании.

Рост цен на кофе происходит, в частности, из-за беспокойства относительно погодных условий в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе. Страна завершает сбор урожая 2024−25 годов, и прогнозы производства ухудшились после того, как жара и сухость нанесли ущерб полям.

По словам аналитика Rabobank Карлоса Мера, с начала засушливого сезона в апреле количество осадков в регионах выращивания арабики постоянно было ниже нормы.

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«И это происходит тогда, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобального дефицита контейнеров, перебоев в районе Красного моря, а также неутешительных урожаев во Вьетнаме», — сказал он.

Цены на робусту также росли больше недели, подскочив в понедельник на 3%.

Рост цен на кофе увеличивает инфляцию во всех секторах рынка напитков. Цены на апельсиновый сок также подскочили из-за дефицита производства, а рекордный рост фьючерсов на какао увеличивает стоимость шоколадных напитков и десертов. Впрочем, цены на другие основные продукты питания, такие как зерновые, остаются низкими, что сдерживает общую продовольственную инфляцию.

Укрінформ По материалам:

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