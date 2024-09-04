Сколько стоит открыть собственное кафе — Finance.ua

Сколько стоит открыть собственное кафе Сегодня 08:01 — Личные финансы

Сколько стоит открыть собственное кафе

Открытие кофейни — всегда хорошая идея, ведь тех, кто захочет немного взбодриться кофе утром перед работой или поболтать за кофе в обед, будет всегда много. Впрочем, здесь следует обратить внимание на сумасшедшую конкуренцию.

Подробно об открытии собственного кафе и стоимости такого бизнеса — рассказывает Finance.ua.

Если вы конкурентны, то в дальнейшем успешное кафе может стать основой для открытия новых локаций или расширения бизнеса в другие регионы. Это может быть осуществлено как через открытие новых собственных филиалов, так и через франчайзинг, позволяющий другим предпринимателям открыть кофейни под вашим брендом.

Преимуществом создания кофейни являются минимальные затраты на оборудование. Хотя качественное оборудование для кофе может быть дорогим, в целом затраты на старт могут быть относительно небольшими по сравнению с другими видами бизнеса.

Кроме того, существуют и минимальные требования к помещению: можно начать с небольшого помещения или даже с мобильного кофейни, что снижает расходы на аренду.

Важным фактором является и отсутствие в кофейне сезонности. То есть она будет приносить вам доход все 12 месяцев в году. А если еще удастся летом расшириться террасой…

Сколько средств нужно

Что же с финансами на открытие кофейни? Основными затратами у вас могут быть: аренда, кофемашина и при необходимости ремонт помещения и мебель.

Последние два пункта актуальны только в случае голой аренды. Все это может быть у вас с начала аренды помещения, но тогда и стоимость будет ощутимо выше.

Стоимость аренды

В зависимости от размера и месторасположения аренда может варьироваться от 10 тыс. до 50 тыс. грн в месяц.

В больших городах или в центре города цены могут быть выше.

Кроме того, в некоторых случаях нужно внести депозит , который может составлять 1−3 месячных арендных плат. То есть это может быть от 30 тыс. до 150 тыс. гривен.

Ремонт, оформление и покупка всего необходимого

Расходы на ремонт могут варьироваться в зависимости от состояния помещения и работ (от косметического ремонта до капитального). Это может быть от 5 до 50 тыс. гривен. Это сугубо, если брать небольшое помещение, где и будет располагаться ваше кафе.

Что касается оформления интерьера, то сюда будет входить мебель, декор и освещение (чтобы создать уютную атмосферу для гостей). Это может стоить от 10 тыс. до 50 тыс. гривен.

Впрочем, самым важным в этом всем является кофеварка, стоимость которой составляет от 30 тыс. до 150 тыс. гривен. Если, например, на ремонте и интерьере можно сэкономить, представив это собственным стилем, то безвкусный кофе, который будет делать ваша дешевая кофеварка, никто пить не будет. Поэтому здесь экономить ни в коем случае не нужно.

Кроме того, до 20−70 тысяч гривен у вас может пойти на легкие закуски, посуду, холодильник, а также определенный запас кофе и продуктов.

Также не стоит забывать о маркетинговой части, на которую может уйти до 30 тыс. гривен, и зарплате, если только вы не являетесь продавцом в своем кафе. На это нужно будет выложить около 15−30 тыс. гривен.

Ну и куда без коммунальных услуг и всяких разрешений, на которые вы еще можете потратить от 1 до 5 тыс. гривен, и от 5 тыс. до 20 тыс. гривен соответственно.

Отметим, что сумма, необходимая для открытия небольшого собственного бизнеса, может сильно варьироваться в зависимости от типа бизнеса, его масштабов, географического расположения и других факторов. Мы же принимали во внимание чисто небольшую кофейню до 4−6 посадочных мест, которая находится не в центре города. Таким образом, для открытия вам необходимо будет иметь минимум 200−250 тыс. гривен.

Подробно о стоимости открытия собственного дела в других отраслях читайте в статье по ссылке ниже:

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