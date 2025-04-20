Цены на игровые консоли PlayStation 5 возрастут — Finance.ua

Цены на игровые консоли PlayStation 5 возрастут
Sony повышает цену на свои игровые консоли PlayStation 5. Цены начнут расти уже с 14 апреля 2025 г. в некоторых странах.
Об этом сообщает PlayStation.Blog.
В каких странах поднимется стоимость
Повышения коснутся некоторых стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Австралии и Новой Зеландии.
Причиной повышения цены компания называет сложную экономическую среду, в частности, скорее всего, речь идет о пошлинах, которые активно применяет президент США Дональд Трамп.
«Включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов, компания приняла затруднительное решение повысить рекомендованную розничную цену на консоли PlayStation 5», — говорится в заявлении Sony.
Цена начнет расти на консоль PS5 Digital Edition. В Европе цена составит $571. В Великобритании $566, в Австралии — $475 и в Новой Зеландии — $506.
Цены на PS5 Pro пока будут оставаться неизменными.
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