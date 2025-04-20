Цены на игровые консоли PlayStation 5 возрастут — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на игровые консоли PlayStation 5 возрастут

Технологии&Авто
11
Цены на игровые консоли PlayStation 5 возрастут
Цены на игровые консоли PlayStation 5 возрастут
Sony повышает цену на свои игровые консоли PlayStation 5. Цены начнут расти уже с 14 апреля 2025 г. в некоторых странах.
Об этом сообщает PlayStation.Blog.

В каких странах поднимется стоимость

Повышения коснутся некоторых стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Австралии и Новой Зеландии.
Читайте также
Причиной повышения цены компания называет сложную экономическую среду, в частности, скорее всего, речь идет о пошлинах, которые активно применяет президент США Дональд Трамп.
«Включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов, компания приняла затруднительное решение повысить рекомендованную розничную цену на консоли PlayStation 5», — говорится в заявлении Sony.
Читайте также
Цена начнет расти на консоль PS5 Digital Edition. В Европе цена составит $571. В Великобритании $566, в Австралии — $475 и в Новой Зеландии — $506.
Цены на PS5 Pro пока будут оставаться неизменными.
По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems