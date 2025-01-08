Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото) — Finance.ua
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Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)

Технологии&Авто
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Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)
Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)
За несколько часов до открытия шоу CES в Лас-Вегасе представили серийный электромобиль Afeela 1. Первый автомобиль Sony выйдет на рынок летом 2026 года. Его подробности раскрыли на сайте японского производителя.
Как известно, Afeela 1 — совместная разработка Sony и Honda (они даже создали совместное предприятие Sony Honda Mobility).
Серийный электромобиль Sony-Honda Afeela 1 почти не изменился по сравнению с прошлогодним концептом. Это обтекаемый седан Е-класса с аркообразной крышей, высокой оконной линией и узкой оптикой. По размерам он похож на Tesla Model S и Xiaomi SU7.
Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)

Габариты Sony-Honda Afeela 1:

  • длина — 4915 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1460 мм;
  • колесная база — 3000 мм.
Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)

Интерьер и технологии Sony Afeela 1

В салоне Afeela 1 установили руль-штурвал, а во всю ширину передней панели растянули дисплей. Отдельные мониторы есть у задних пассажиров.
Для Sony Afeela 1 разработали виртуального помощника с искусственным интеллектом и инновационный автопилот с 18 камерами, лидаром и более 20 сенсорами. За доплату камеры могут заменить зеркала заднего вида, а еще можно заказать встроенную игровую приставку Sony PlayStation (водитель сможет играть в игры только если авто стоит).
Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)
Электромобиль Sony-Honda Afeela 1 получил 489-сильную установку с двумя двигателями и полным приводом. С батареей на 91 кВт∙ч запас хода составит более 480 км, а также авто поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВт.
По материалам:
Фокус
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