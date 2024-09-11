Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для PS4 и PS5 в Украине — Finance.ua

Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для PS4 и PS5 в Украине
Sony останавливает бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских пользователей. Произойдет это уже с ноября 2024 года, пишут Игры по-украински.
Соответствующее решение компания Sony разослала пользователям на почту.
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«Если у вас запланирован автоматический платеж на обо после 7 ноября 2024 года, вы вернетесь к предыдущему уровню подписки и плану оплаты, и с вас будет взыскана та же цена, которую вы платили при последнем заказе», — говорится в заявлении Sony.
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Платная подписка будет еще бесплатной в октябре 2024 года, далее деньги будут взиматься автоматически каждый месяц.
Чтобы избежать автоматического взыскания денег, нужно отменить подписку до первого платежа в ноябре.
Подписка PlayStation Plus была бесплатной для пользователей из Украины с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
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