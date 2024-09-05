Sony закрывают Concord через две недели после релиза — Finance.ua

Sony закрывают Concord через две недели после релиза 05.09.2024, 00:44 — Фондовый рынок

Компания Sony объявила, что серверы игры Concord будут отключены 6 сентября. Шутер уже исчез с продаж в магазинах, а игрокам начали возвращать средства, пишет players.com.ua

Релиз Concord состоялся 23 августа 2024 года на PC и PlayStation 5. Геймдиректор студии Firewalk Studios Райан Эллис рассказал, что игра не оправдала всех ожиданий создателей. Поэтому было решено прекратить поддержку Concord.

По информации инсайдеров, было продано около 25 тыс. копий игры. При этом в последние дни онлайн Concord у Steam не превышал 700 игроков.

Напомним, к Valve присоединились разработчики Risk of Rain.

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