Цены на горючее возрастут из-за новых акцизов

Цены на горючее возрастут из-за новых акцизов
Цены на горючее возрастут из-за новых акцизов
Украинским водителям следует готовиться к росту стоимости горючего уже в начале следующего года. Это связано с очередным этапом повышения акцизного налога, который правительство заложило в налоговое законодательство. Изменение ставок вступит в силу с 1 января 2026 года и повлияет на цены бензина, дизеля и автогаза.
Об этом сообщает «Укравтором».

Какими будут новые акцизы

С начала 2026 года будут действовать следующие ставки акцизного налога:
  • бензин: рост с €271,7 до €300,8 за 1000 л;
  • дизель: с €215,7 до €253,8 за 1000 л;
  • автогаз: со €173 до €198 за 1000 л.
Таким образом, налоговая нагрузка на все виды горючего растет, что будет автоматически закладываться в конечную стоимость на АЗС.

Как это повлияет на цены

Национальный банк прогнозирует, что подорожание станет ощутимым для потребителей после повышения ставок. Ожидается, что цены вырастут:
  • бензин: на 1,5−2,5 грн/л;
  • дизель: на 2−3 грн/л;
  • автогаз: на 1−1,8 грн/л.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк ожидает, что из-за отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола в бензин до 1 января 2026-го, норма не будет сказываться на ценах топлива по крайней мере до конца этого года.
Также мы делились аналитикой мировых тенденций производства биоэтанола и потенциала Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
