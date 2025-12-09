Цены на горючее возрастут из-за новых акцизов Сегодня 19:00

Цены на горючее возрастут из-за новых акцизов

Украинским водителям следует готовиться к росту стоимости горючего уже в начале следующего года. Это связано с очередным этапом повышения акцизного налога, который правительство заложило в налоговое законодательство. Изменение ставок вступит в силу с 1 января 2026 года и повлияет на цены бензина, дизеля и автогаза.

Об этом сообщает «Укравтором».

Какими будут новые акцизы

С начала 2026 года будут действовать следующие ставки акцизного налога:

бензин: рост с €271,7 до €300,8 за 1000 л;

дизель: с €215,7 до €253,8 за 1000 л;

автогаз: со €173 до €198 за 1000 л.

Таким образом, налоговая нагрузка на все виды горючего растет, что будет автоматически закладываться в конечную стоимость на АЗС.

Как это повлияет на цены

Национальный банк прогнозирует, что подорожание станет ощутимым для потребителей после повышения ставок. Ожидается, что цены вырастут:

бензин: на 1,5−2,5 грн/л;

дизель: на 2−3 грн/л;

автогаз: на 1−1,8 грн/л.

