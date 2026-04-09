Цены на АЗС 9 апреля: кто снизил цену (инфографика)
После объявления временного перемирия между США и Ираном мировые цены на нефть Brent продемонстрировали резкое падение до 91,7 доллара за баррель.
Первой на это отреагировала государственная «Укрнафта», а за ней «подтянулись» и лидеры рынка — OKKO и WOG, снизив стоимость дизельного горючего на 1 гривну.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, вчерашнее удешевление на АЗС — это скорее эмоциональная реакция рынка и ожидания.
Он подчеркнул, что только при сохранении мировой динамики ожидается дальнейшее удешевление топлива в Украине. Однако рынок будет снижаться постепенно: дешевый ресурс должен сначала вытеснить дорогостоящие запасы, накопленные в марте.
Сегодня утром государственная сеть сделала еще один шаг: «Укрнафта» сравнила цены на премиальный и обычный бензин. Теперь и бензин 95 (Energy), и стандартный А-95 стоят одинаково — 69,90 грн/л.
Остальные популярные АЗС, такие как OKKO, WOG и SOCAR сохранили ценники на уровне вчерашнего дня, не прибегая к новым корректировкам после обеденного снижения.
Ранее Finance.ua писал, что премьер-министр Юлия Свириденко провела рабочую встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» по текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.
Поэтому украинские АЗС начали снижать цены на топливо. На основных международных биржах началось снижение котировок, что оказывает непосредственное влияние на цены на топливо в Украине.
Finance.ua рассказывал, что мировые финансовые рынки отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.
Поделиться новостью
