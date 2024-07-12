Цены на аренду однокомнатной квартиры в Украине — обновленная статистика Dim. ria Сегодня 17:00 — Недвижимость

Цены на аренду однокомнатной квартиры в Украине — обновленная статистика Dim. ria, unsplash.com

Лидером по стоимости аренды квартиры, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.

Об этом свидетельствуют аналитические данные украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria

В июне количество предложений на рынке аренды в Украине колебалось в зависимости от региона: самый активный прирост количества объявлений продемонстрировала Ровенская область (+32%), самый существенный спад — Черниговская и Харьковская (-75% и -21% соответственно).

Инфографика: Dim. ria

Если сравнивать майские и июньские данные объявлений об аренде однокомнатных квартир, то больше всего подорожали предложения в Киевской области без учета Киева (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.

Инфографика: Dim. ria

Где снять однокомнатную квартиру дороже всего:

Киев — 17 771 грн;

Полтавская — 15 057 грн;

Львовская область — 14 968 грн;



Днепропетровская — 14 682 грн;

Волынская — 13 545 грн

Где снять однокомнатную квартиру дешевле всего:

Херсонская — 3 200 грн;



Сумская — 5 520 грн;

Харьковская — 6 044 грн;



Николаевская — 6 060 грн;

Кировоградская — 6 500 грн.

Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

обзор цен на аренду жилья в Украине на начало лета 2024 года демонстрирует активное развитие рынка недвижимости и постепенное увеличение стоимости жилья в новом сезоне. На это указывают много разных факторов, в частности, увеличение социального обеспечения населения, повышение курса доллара и активная миграция населения в крупные города;

По данным Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн;

в Украине за время полномасштабной войны изменились требования арендодателей к арендаторам. Кроме платежеспособности, отсутствия животных и детей, владельцы недвижимости обращают внимание на политическую позицию потенциальных арендаторов и даже их религию и национальность.



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