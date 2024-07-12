Цены на аренду однокомнатной квартиры в Украине — обновленная статистика Dim. ria — Finance.ua
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Цены на аренду однокомнатной квартиры в Украине — обновленная статистика Dim. ria

Недвижимость
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Цены на аренду однокомнатной квартиры в Украине — обновленная статистика Dim. ria
Цены на аренду однокомнатной квартиры в Украине — обновленная статистика Dim. ria, unsplash.com
Лидером по стоимости аренды квартиры, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.
Об этом свидетельствуют аналитические данные украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria.
В июне количество предложений на рынке аренды в Украине колебалось в зависимости от региона: самый активный прирост количества объявлений продемонстрировала Ровенская область (+32%), самый существенный спад — Черниговская и Харьковская (-75% и -21% соответственно).
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Если сравнивать майские и июньские данные объявлений об аренде однокомнатных квартир, то больше всего подорожали предложения в Киевской области без учета Киева (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Где снять однокомнатную квартиру дороже всего:

  • Киев — 17 771 грн;
  • Полтавская — 15 057 грн;
  • Львовская область — 14 968 грн;
  • Днепропетровская — 14 682 грн;
  • Волынская — 13 545 грн

Где снять однокомнатную квартиру дешевле всего:

  • Херсонская — 3 200 грн;
  • Сумская — 5 520 грн;
  • Харьковская — 6 044 грн;
  • Николаевская — 6 060 грн;
  • Кировоградская — 6 500 грн.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

  • обзор цен на аренду жилья в Украине на начало лета 2024 года демонстрирует активное развитие рынка недвижимости и постепенное увеличение стоимости жилья в новом сезоне. На это указывают много разных факторов, в частности, увеличение социального обеспечения населения, повышение курса доллара и активная миграция населения в крупные города;
  • По данным Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн;
  • в Украине за время полномасштабной войны изменились требования арендодателей к арендаторам. Кроме платежеспособности, отсутствия животных и детей, владельцы недвижимости обращают внимание на политическую позицию потенциальных арендаторов и даже их религию и национальность.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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