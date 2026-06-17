Цены на аренду квартир на западе страны: Черновцы, Ровно, Луцк (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Цены на аренду квартир на западе страны: Черновцы, Ровно, Луцк (инфографика)

В настоящее время спрос на аренду в западных регионах остается стабильно высоким из-за относительной безопасности. Львов остается лидером среди запросов на аренду на Западе Украины. Каковы цены в других, менее популярных городах?

Черновцы, Ровно, Луцк, анализируя инфографику Сегодня разберем такие города как, анализируя инфографику ЛУН

Черновцы

В начале июня средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Черновцах составляет 15 552 грн. Аренда 2-комнатной квартиры обойдется в среднем в 18 431 грн.

По состоянию на 16 июня 2026 года медианная цена 1 комн. 15 700 гривен, 2 комн. — 20 300 грн. Трехкомнатные — 20 900 грн.

инфографика ЛУН

Наиболее распространенная цена в этом городе Украины — 15 500 гривен в месяц.

инфографика ЛУН

Ровно

Стоимость аренды жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода средняя цена однокомнатных квартир увеличилась на 2000 грн.

Спрос на аренду в западных регионах остается высоким из-за относительной безопасности, но все же здесь цены ниже, чем в Черновцах.

По состоянию на 16 июня 2025 года аренда 1 ком. квартиры в Ровно 12 тыс. гривен. 2 комнатной — 13 тыс. гривен.

инфографика ЛУН

Иногда на рынке есть предложения от 8500 тыс. гривен за 1 ком квартиру.

инфографика ЛУН

Луцк

Аренда жилья в Луцке продолжает дорожать. На начало июня средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 15 000 грн, что на 7% больше полугода назад.

Разница между 1-й и 2-й комнатной здесь небольшая и составляет 15 тыс. и 16 тыс. гривен.

инфографика ЛУН

Finance.ua писал, что безоговорочным лидером по объему сделок с недвижимостью сегодня является Львов. Как рассказал соучредитель сайта Энциклопедия новостроек Денис Шульга, именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены.

Ранее мы писали , что средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляет 57,5 ​​тыс. грн (1280 долл.), что на 18% больше, чем год назад.

Цены на жилье от застройщиков в Киеве растут. За последние полгода стоимость в долларах выросла на 8−9%. Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах.

Киеве незначительно упала. За последний год 1-комнатные квартиры упали в цене 3%, а 3-комнатные — 11%. В то время двухкомнатные квартиры остались на уровне цены весны 2025 года. В то же время в начале июня 2026 года средняя стоимость аренды незначительно упала. За последний год 1-комнатные квартиры упали в цене 3%, а 3-комнатные — 11%.В то время двухкомнатные квартиры остались на уровне цены весны 2025 года.

Напомним, в Киеве продолжается активное строительство жилья, но для покупателей сегодня важны не только темпы, но и гарантии: вовремя ли сдадут дом, соответствует ли он заявленному классу и все ли в порядке с документами.

в видео на нашем YouTube-канале. Именно эти критерии легли в основу нового исследования рынка недвижимости

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.