Цены на аренду квартир на западе страны: Черновцы, Ровно, Луцк (инфографика)

В настоящее время спрос на аренду в западных регионах остается стабильно высоким из-за относительной безопасности. Львов остается лидером среди запросов на аренду на Западе Украины. Каковы цены в других, менее популярных городах?
Сегодня разберем такие города как Черновцы, Ровно, Луцк, анализируя инфографику ЛУН.
Черновцы
В начале июня средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Черновцах составляет 15 552 грн. Аренда 2-комнатной квартиры обойдется в среднем в 18 431 грн.
По состоянию на 16 июня 2026 года медианная цена 1 комн. 15 700 гривен, 2 комн. — 20 300 грн. Трехкомнатные — 20 900 грн.
Наиболее распространенная цена в этом городе Украины — 15 500 гривен в месяц.
Ровно
Стоимость аренды жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода средняя цена однокомнатных квартир увеличилась на 2000 грн.
Спрос на аренду в западных регионах остается высоким из-за относительной безопасности, но все же здесь цены ниже, чем в Черновцах.
По состоянию на 16 июня 2025 года аренда 1 ком. квартиры в Ровно 12 тыс. гривен. 2 комнатной — 13 тыс. гривен.
Иногда на рынке есть предложения от 8500 тыс. гривен за 1 ком квартиру.
Луцк
Аренда жилья в Луцке продолжает дорожать. На начало июня средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 15 000 грн, что на 7% больше полугода назад.
Разница между 1-й и 2-й комнатной здесь небольшая и составляет 15тыс. и 16 тыс. гривен.
Finance.ua писал, что безоговорочным лидером по объему сделок с недвижимостью сегодня является Львов. Как рассказал соучредитель сайта Энциклопедия новостроек Денис Шульга, именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены.
Ранее мы писали, что средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляет 57,5 тыс. грн (1280 долл.), что на 18% больше, чем год назад.
Цены на жилье от застройщиков в Киеве растут. За последние полгода стоимость в долларах выросла на 8−9%. Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах.
В то же время в начале июня 2026 года средняя стоимость аренды в Киеве незначительно упала. За последний год 1-комнатные квартиры упали в цене 3%, а 3-комнатные — 11%. В то время двухкомнатные квартиры остались на уровне цены весны 2025 года.
Напомним, в Киеве продолжается активное строительство жилья, но для покупателей сегодня важны не только темпы, но и гарантии: вовремя ли сдадут дом, соответствует ли он заявленному классу и все ли в порядке с документами.