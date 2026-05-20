Цена против бренда: покупают ли украинцы подделки

Брендовая сумочка

Купить оригинал или сэкономить и взять копию? Каждый день тысячи украинцев делают этот выбор, и, как показывает свежая статистика за 2026 год, бренд постепенно проигрывает кошельку.

у 62% уже есть опыт приобретения реплик или копий брендовых вещей. Несмотря на столь высокое взаимодействие с рынком нелегальных товаров, только четверть опрошенных способны уверенно отличить оригинал от реплики или подделки. Как свидетельствует опрос Института экономических исследований о восприятии контрафактных товаров за 2026 год, 92% респондентов знают, что такое контрафакт, аНесмотря на столь высокое взаимодействие с рынком нелегальных товаров, только четверть опрошенных способны уверенно отличить оригинал от реплики или подделки.

Иллюзия осведомленности: покупают, но не умеют различать

Несмотря на то, что почти каждый знает термин «контрафакт», реальное понимание этого явления есть не у всех. 85% правильно отличают его от контрабанды. Однако только 32% считают реплику контрафактной продукцией, что свидетельствует о пробелах в понимании этого аспекта.

Относительно уровня распознавания подделок:

только 27% респондентов абсолютно уверены, что могут отличить фирменную вещь от подделки;

респондентов абсолютно уверены, что могут отличить фирменную вещь от подделки; 64% не уверены в своих силах или знаниях;

не уверены в своих силах или знаниях; а 9% вообще не способны заметить разницу.

Основной площадкой, где потребители сталкиваются с информацией о таких товарах, предсказуемо стал интернет — оттуда ее получают 85% граждан. Из традиционных медиа информацию черпают менее 10% опрошенных.

Фактор кошелька: цена побеждает бренд

Опрос свидетельствует, что для 58% опрошенных информация об оригинальности товара действительно влияет на выбор при покупке. И хотя 35% откажутся купить реплику, 29% готовы заведомо приобрести неоригинальный товар, а еще 36% не имеют четкой позиции.

Анализ мотивов покупать или не покупать реплики четко указывает на доминирование финансового фактора, поэтому престиж и наличие логотипа отходят на второй план.

При выборе реплики голоса распределились следующим образом:

33% покупают копии исключительно по низкой цене.

покупают копии исключительно по низкой цене. 16% учитывают и цену, и логотип бренда.

учитывают и цену, и логотип бренда. Всего 2% руководствуются исключительно наличием известного логотипа.

руководствуются исключительно наличием известного логотипа. 35% принципиально отказываются от покупки подделок в любых условиях.

Наиболее уязвимыми к подделкам категориями, где потребители чаще всего замечают или покупают контрафакт, оказались одежда (78%), парфюмерия и косметика (73%), обувь (65%) и алкоголь (56%).

Если возникает выбор между оригиналом и копией, рынок делится почти пополам:

41% выбирают дорогой, но гарантированно оригинальный товар;

выбирают дорогой, но гарантированно оригинальный товар; 37% предпочитают качественную, но значительно более дешевую копию;

предпочитают качественную, но значительно более дешевую копию; 22% не имеют четкой позиции на этот счет.

«При этих условиях спрос на контрафакт остается в значительной степени обусловленным ценовым фактором, требующим усиления целевых информационных кампаний и инструментов повышения осведомленности потребителей», — заключают аналитики ИЭИ.

