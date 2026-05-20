Цена против бренда: покупают ли украинцы подделки

Купить оригинал или сэкономить и взять копию? Каждый день тысячи украинцев делают этот выбор, и, как показывает свежая статистика за 2026 год, бренд постепенно проигрывает кошельку.
Как свидетельствует опрос Института экономических исследований о восприятии контрафактных товаров за 2026 год, 92% респондентов знают, что такое контрафакт, а у 62% уже есть опыт приобретения реплик или копий брендовых вещей. Несмотря на столь высокое взаимодействие с рынком нелегальных товаров, только четверть опрошенных способны уверенно отличить оригинал от реплики или подделки.
Иллюзия осведомленности: покупают, но не умеют различать
Несмотря на то, что почти каждый знает термин «контрафакт», реальное понимание этого явления есть не у всех. 85% правильно отличают его от контрабанды. Однако только 32% считают реплику контрафактной продукцией, что свидетельствует о пробелах в понимании этого аспекта.
только 27% респондентов абсолютно уверены, что могут отличить фирменную вещь от подделки;
64% не уверены в своих силах или знаниях;
а 9% вообще не способны заметить разницу.
Основной площадкой, где потребители сталкиваются с информацией о таких товарах, предсказуемо стал интернет — оттуда ее получают 85% граждан. Из традиционных медиа информацию черпают менее 10% опрошенных.
Фактор кошелька: цена побеждает бренд
Опрос свидетельствует, что для 58% опрошенных информация об оригинальности товара действительно влияет на выбор при покупке. И хотя 35% откажутся купить реплику, 29% готовы заведомо приобрести неоригинальный товар, а еще 36% не имеют четкой позиции.
Анализ мотивов покупать или не покупать реплики четко указывает на доминирование финансового фактора, поэтому престиж и наличие логотипа отходят на второй план.
При выборе реплики голоса распределились следующим образом:
33% покупают копии исключительно по низкой цене.
16% учитывают и цену, и логотип бренда.
Всего 2% руководствуются исключительно наличием известного логотипа.
35% принципиально отказываются от покупки подделок в любых условиях.
Наиболее уязвимыми к подделкам категориями, где потребители чаще всего замечают или покупают контрафакт, оказались одежда (78%), парфюмерия и косметика (73%), обувь (65%) и алкоголь (56%).
Если возникает выбор между оригиналом и копией, рынок делится почти пополам:
41% выбирают дорогой, но гарантированно оригинальный товар;
37% предпочитают качественную, но значительно более дешевую копию;
22% не имеют четкой позиции на этот счет.
«При этих условиях спрос на контрафакт остается в значительной степени обусловленным ценовым фактором, требующим усиления целевых информационных кампаний и инструментов повышения осведомленности потребителей», — заключают аналитики ИЭИ.
Ранее мы сообщали, что украинцы экономят, но расходы все равно растут.