Цена на серебро падает

Цена на серебро падает после того, как Трамп воздержался от введения критически важных пошлин на полезные ископаемые.

Об этом сообщил Bloomberg

Серебро отпустило цены на фоне признаков факсации прибыли инвесторами после бурного роста, а также после воздержания США от введения импортных тарифов на критически важные минералы.

В четверг цена упала на 7,2% после того, как ранее достигла исторического уровня в 93,7515 долл. Это произошло после роста более чем на пятую часть за предыдущие сессии. Золото также снизилось.

Ранее писали , что драгоценные металлы начали новый год на сильной ноте, возобновив ралли после беспрецедентного роста в 2025 году, на фоне того, как геополитическая напряженность и надежды на снижение процентных ставок в этом году поддерживали спрос на активы-убежища.

Факторы, способствующие росту цен на золото и серебро: падение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности, снижение доверия к доллару и давление на ФРС.

Несколько дней назад мы писали, что серебро подскочило почти на 6% до рекордных 84,59 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоил 2,73 доллара. В прошлом году белый металл подорожал почти на 150%.

