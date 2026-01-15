0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена на серебро падает

Банковские металлы
19
Цена на серебро падает
Цена на серебро падает
Цена на серебро падает после того, как Трамп воздержался от введения критически важных пошлин на полезные ископаемые.
Об этом сообщил Bloomberg.
Серебро отпустило цены на фоне признаков факсации прибыли инвесторами после бурного роста, а также после воздержания США от введения импортных тарифов на критически важные минералы.
В четверг цена упала на 7,2% после того, как ранее достигла исторического уровня в 93,7515 долл. Это произошло после роста более чем на пятую часть за предыдущие сессии. Золото также снизилось.
Читайте также
Ранее писали, что драгоценные металлы начали новый год на сильной ноте, возобновив ралли после беспрецедентного роста в 2025 году, на фоне того, как геополитическая напряженность и надежды на снижение процентных ставок в этом году поддерживали спрос на активы-убежища.
Факторы, способствующие росту цен на золото и серебро: падение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности, снижение доверия к доллару и давление на ФРС.
Несколько дней назад мы писали, что серебро подскочило почти на 6% до рекордных 84,59 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоил 2,73 доллара. В прошлом году белый металл подорожал почти на 150%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems