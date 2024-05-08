Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина — Finance.ua

Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина Сегодня 11:44 — Криптовалюта

Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

Цена биткоина упала до $62 523 на фоне регуляторных проблем, снижения интереса к криптовалютным инвестиционным продуктам и укрепления доллара США.

Биткоин потерял 1,5% за последние 24 часа, опустившись в цене до 62 523 доллара. Он остается в своем привычном диапазоне, а интерес к криптовалютным инвестиционным продуктам снижается третью неделю подряд.

Цена на биткоин упала в среду, отменив рост, имевший место на выходных, из-за длительных беспокойств относительно возможности увеличения регуляторного надзора за криптовалютным сектором, что отпугивало трейдеров от покупок.

Эта крупнейшая в мире криптовалюта сохраняла торговый диапазон, который был характерен для нее за последние два месяца, теряя динамику после того, как в марте она достигла рекордно высокого уровня. Недавние данные о потоках капитала, опубликованные в начале этой недели, указывают на третью неделю подряд резкого оттока средств из криптоинвестиционных продуктов, включая биткоин, поскольку первоначальный энтузиазм по поводу запуска биржевых фондов в начале года стихает.

Более широкий рынок криптовалют также испытал давление из-за неопределенности по поводу процентных ставок в США, особенно после того, как несколько представителей Федеральной резервной системы на этой неделе намекнули на то, что центральный банк может не менять ставки в 2024 году. Американский доллар укрепился после своих последних падений, отреагировав на комментарии.

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Настроения относительно криптовалют ухудшаются из-за регуляторных трудностей. Недавний отчет обнаружил, что более 90% сделок со стейблкоинами, ключевым элементом криптооборота, имеют искусственное происхождение, что подвергает сомнению реальный спрос со стороны потребителей. Также отчет акцентирует внимание на возможных регуляторных мероприятиях против провайдеров стейблкоинов, в частности против лидера отрасли Tether.

Компания Robinhood Markets Inc., предлагающая торговое приложение, сообщила о потенциальных регуляторных действиях от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая утверждает, что криптотокены являются ценными бумагами. SEC уже ведет судебные дела с компанией Ripple, выпустившей XRP, и криптобиржей Coinbase на эту тему.

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SEC рассматривает Ethereum, вторую по величине криптовалюту в мире как возможную ценную бумагу и на этой неделе отсрочила решение о разрешении на спотовые ETF Ethereum на рынках США до июля, прогнозируя вероятность отказа на эти заявки. Это создает неопределенность, что приводит к падению цен на альткоины.

Цены на криптовалюты вообще снизились, также из-за того, что американский доллар укрепился после того, как представители Федеральной резервной системы заявили, что ставки останутся неизменными в этом году. Ethereum упал на 1,5% до $3,018.85, а Solana и XRP потеряли 5% и 3% соответственно. Высокие процентные ставки в США могут негативно повлиять на крипторынки, которые обычно выигрывают от низких ставок и большой ликвидности.

УНН По материалам:

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