Эти новые платформы помогут выбрать, какую криптовалюту купить — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Эти новые платформы помогут выбрать, какую криптовалюту купить Сегодня 09:50 — Криптовалюта

Эти новые платформы помогут выбрать, какую криптовалюту купить

На фоне снижения цены Биткоина многие инвесторы задаются вопросом, какую криптовалюту купить. В таких случаях эксперты советуют переключиться на способные на резкий рост менее крупные токены. В этой статье мы приведем два примера монет с реальной областью применения, которые потенциально прибыльны сами по себе. Однако они также могут помочь с торговлей и подобрать больше подходящих вариантов для инвестиций.

99Bitcoins: платформа, которая платит за обучение криптотрейдингу

Какую криптовалюту купить, если почти ничего не знаешь об индустрии? С таким вопросом часто сталкиваются те трейдеры, которые совсем недавно пришли на рынок. Они заинтересованы в покупке цифровых активов, но чувствуют себя потерянно в обилии информации. Разобраться в индустрии и систематизировать знания поможет 99Bitcoins.

Это платформа, которая предоставляет полезные материалы о разных аспектах крипторынка. С ее помощью можно больше узнать о различных токенах, торговых стратегиях и сигналах. Здесь также есть мануалы об использовании блокчейнов и криптокошельков.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами онлайн-пространства, необходимо приобрести $99BTC. Сделать это можно на 4 этапе пресейла за $0,104.

Наличие этой монеты также дает доступ к модели Learn-to-Earn. Она построена таким образом, что пользователи могут просто проходить учебные модули и получать за это монеты.

Еще $99BTC открывает возможность стейкать активы и получать пассивный доход. На эту акцию команда выделила 14% монет. Для тех, кто заблокирует монеты прямо сейчас, APY составит 1555%.

Плюсы:

приз за эирдроп — BTC на сумму $99,999;

премиальные курсы и VIP-группы для владельцев монет;

безопасные смарт-контракты и пассивные вознаграждения.

Wiener AI: мем-коин с собственным торговым ботом на базе AI

Какую криптовалюту купить и как попасть в нужный тренд на рынке? Эти вопросы — одни из самых часто задаваемых среди новичков. Как правило, начинающие трейдеры постоянно сомневаются, насколько подходящая на рынке обстановка для покупки.

Решить эту проблему способен чат-бот на основе искусственного интеллекта — Wiener AI. Это проект, который умело совмещает в себе присущую мемам вирусность и реальную полезность. На предпродаже актив собрал свыше $1 000 000, а его стоимость поднялась до $0,704.

В первую очередь Wiener AI — это виртуальный ассистент для ведения успешной торговли. Искусственный интеллект спроектирован специально для составления точных прогнозов. С его помощью новички могут отслеживать ценовую динамику активов и выбирать подходящие для инвестиций. При этом им не придется делать никаких дополнительных взносов при использовании бота.

Помимо этого, проект предлагает выгодные условия для стейкинга. Все, кто заблокирует монеты прямо сейчас, получат возможность повысить APY до 1188%. Сейчас на хранении находится свыше 871 млн монет, а общая сумма вознаграждений составляет 644 млн токенов $WAI.

Плюсы:

40 этапов пресейла — для удобного и простого входа;

запуск нового тренда полезных мем-коинов;

передовая технология ИИ.

Завершение

Итак, какую криптовалюту купить, чтобы получить максимум выгоды? Это довольно сложный вопрос, так как токены обладают высокой волатильностью. Поэтому даже самый продвинутый ИИ не сможет дать никаких гарантий касательно их ценового движения. Однако это не значит, что любая покупка приведет к убыткам. Например, сейчас большим спросом пользуются перечисленные в этой статье коины. Они привязаны к полезным платформам и способны развиваться в долгосрочной перспективе. Особенно 99Bitcoins, которая работает на рынке уже свыше 10 лет. Wiener AI задает новый тренд в индустрии и тоже, скорее всего, будет расти.

99Bitcoins По материалам:

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