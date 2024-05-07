Дешевые криптовалюты с перспективами роста в мае — Finance.ua

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Дешевые криптовалюты с перспективами роста в мае

Дешевые криптовалюты всегда привлекают внимание инвесторов, поскольку они могут принести ощутимую прибыль. Особенно это касается монет на стадии предпродажи, стоимость которых может значительно увеличится после выхода в листинг крупных криптовалютных бирж.

Примеров можно привести немало. Так, цена мемного токена PEPE взлетела более чем на 21 000% всего за несколько дней. С другой стороны, даже если дешевая монета не вырастет, потери инвестора при относительно небольших вложениях будут минимальными.

Дешевые криптовалюты с потенциалом: ТОП-5 монет мая

Естественно, вкладывать в первую попавшуюся криптовалюту по той лишь причине, что она имеет низкую цену, не стоит. Для начала следует изучить несколько факторов, такие как уникальность и полезность проекта, опыт команды разработчиков, популярность в криптосообществе, оценки экспертов и так далее.

Этим мы и занялись, чтобы составить рейтинг дешевых криптовалют с высоким потенциалом на май.

99Bitcoins

99Bitcoins — это криптопроект, основанный на оригинальной концепции Learn-2-Earn («учись и зарабатывай»), которая предполагает вознаграждение участников проекта за стремление к изучению криптовалют и криптосферы в целом.

Собственный токен криптопроекта, 99BTC, в скором времени будет переведен на передовой стандарт BRC-20. Это откроет новые возможности для разработчиков децентрализованных приложений и NFT.

Более того, владельцы монеты смогут получать пассивный доход от стейкинга, который, к слову, будет основан на смарт-контрактах, что гарантирует его честность и безопасность.

Прямо сейчас 1 токен 99BTC можно приобрести за $0.103.

Драйверы роста токена 99BTC:

уникальная концепция Learn-to-Earn, которая несомненно привлечет новичков;

возможность заработка на честном стейкинге с прогнозным APY до 1881%;

перспективный токен стандарта BRC-20, который можно использовать для покупки продвинутых функций.

Wiener AI

Что будет, если объединить две самых актуальных современных технологии — искусственный интеллект и криптовалюты? Как показывает практика, зачастую из этой идеи вырастают достаточно успешные проекты.

Один из последних криптопроектов, созданных на базе нейросети, WienerAi призван изменить роль ИИ в жизни человека, сделав его верным помощником и компаньоном.

Торговый бот Wiener станет просто незаменимым в криптовалютной торговле, ведь он будет способен делать моментальные прогнозы движения рынка и поставлять торговые сигналы.

Пока же, ранние инвесторы получат возможность пассивного дохода от стейкинга с обещанным APY в размере 831% в год.

Стоимость 1 $WAI сейчас составляет всего $0.704.

Драйверы роста WienerAi:

симбиоз двух сфер с высоким хайпом;

планы вывода проекта на крупные биржи;

прогнозируемый APY от стейкинга — 831%.

Dogeverse

Собачье семейство мем-коинов пополнилось в апреле новым проектом — Dogeverse. Правда, назвать его очередным «дог-коином» можно лишь формально, поскольку по своим возможностям он превосходит большинство собратьев.

Dogeverse представляет собой мультичейн-токен, который благодаря использованию уникальной технологии блокчейн-мостов объединяет сразу 6 сетей: Solana, Ethereum. Avalanche, Polygon, Base и BNB Chain. Это дает определенные преимущества держателям новой монеты, в частности — возможность с легкостью переключаться между блокчейнами и проводить транзакции с минимальными комиссиями за газ.

В планах разработчиков скорый выход проекта в листинг ведущих CEX и DEX криптобирж. А для ранних инвесторов доступен стейкинг токена в сети Ethereum.

На данный момент стоимость 1 $DOGEVERSE = $0.31.

Драйверы роста токена $DOGEVERSE:

применение уникальной технологии блокчейн-мостов;

низкие комиссии за транзакции;

поддержка огромного сообщества вселенной DOGE.

Sponge v2

Если монета имеет 100-кратный рост, почему бы не повторить этот успех? Скорее всего, именно так рассуждали создатели второй версии криптопроекта Sponge.

Sponge V1 получился очень удачным: более 13 000 инвесторов, рыночная капитализация свыше $100 млн., выход в листинг на 10 криптобиржах. Но инвестировать в монету успели далеко не все желающие, и разработчики решили дать крипто-активистам второй шанс, запустив Sponge V2.

Участникам проекта обещают доход в 163% годовых от автоматического стейкинга токена.

Сегодня стоимость мем-коина Sponge составляет $0.1 639.

Драйверы роста Sponge V2:

высокий рост первой версии мем-коина;

капитализация Sponge в $100 миллионов;

прогнозируемый APY от стейкинга — %163.

5Scape

К сожалению, на крипторынке не так много качественных проектов в сфере развлечений. Многие крипто-игры так и не были выпущены, а те, что все-таки дожили до официального релиза и получили высокие оценки пользователей, можно пересчитать по пальцам.

Этот недостаток решили исправить создатели проекта 5Scape, предложив пользователям погрузиться в безграничный мир VR реальности. При этом, участникам проекта станут доступны не только огромная коллекция игр, фильмов и образовательных материалов с поддержкой виртуальной реальности, а целая линейка уникальных VR-гаджетов от специальной headset гарнитуры, до комфортных игровых кресел.

При этом, участники проекта смогут зарабатывать токены, участвуя в игровых соревнованиях и стейкинге.

Стоимость 1 токена 5SCAPE на данный момент составляет $0.327.

Драйверы роста монеты 5Scape:

неограниченный спектр VR-развлечений;

современные гаджеты с поддержкой виртуальной реальности;

награды для участников проекта, в том числе за стейкинг.

99Bitcoins По материалам:

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