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Pepe вырос до нового исторического максимума — что нужно знать?

Биткоин продолжает двигаться в сторону восстановления. Однако инвесторы все еще выбирают проекты среди мемных монет. Например, 14 мая PEPE вырос сразу на 20% и достиг исторического максимума. Другой актив, Popcat стал дороже на 24%, а Wall Street Memes и Book of Meme — на 11,5% каждый.

Мемные криптовалюты, которые могут «взлететь» в мае

Doge — мем-коин, занимающий 9-ое место в топе монет по рыночной капитализации с приростом в 6% за последние сутки;

Dogeverse — актив с функцией мультичейна, который собрал на пресейле $13 млн и теперь готовится к листингам;

Bonk — запущенная на Solana монета с перспективой 200% роста в этом месяце.

Doge

Согласно CoinMarketCap, Dogecoin — один из самых первых и известных мемных токенов — переживает небольшое падение. Однако эксперты считают, что сразу за ним последует восстановление. Более того, они предполагают, что монета имеет все шансы на то, чтобы подорожать на 25% и выше.

Сейчас актив находится на отметке $0,14, а грядущий бычий рынок способен поднять его до нового максимума. Только на прошлой неделе показатель открытого интереса увеличился на $200 всего за пару дней. Если к этому добавить пространство для роста и недавно прошедший «День Doge», то можно предположить скорое подорожание. Активу необходимо преодолеть сопротивление на отметке $0,16 и превратить ее в поддержку. Тогда у него получится дойти до уровня $0,18 и только потом показать прирост в 25%.

Плюсы:

объем совершенных сделок с монетой увеличился в конце апреля;

повышенный спрос как на новые, так и хорошо известные мем-коины.

Dogeverse

Dogeverse — новый проект, который на предпродаже привлек свыше $13 млн. Его сейчас можно купить за $0,31. Это последний шанс для тех инвесторов, что хотят получить раннюю прибыль до выхода проекта на листинги.

За весь ход пресейла актив успел объединить между собой 6 различных блокчейнов. Это значительно расширяет зону его применения и делает монету более выгодной и доступной. Таким образом $DOGEVERSE теперь работает в Solana, Ethereum, Base, BNB Smart Chain, Polygon и Avalanche. Этот подход позволяет значительно снизить комиссии за газ для пользователей всех экосистем.

Пока актив еще не запущен на биржах, у инвесторов есть шанс повысить свой пассивный заработок. В этом им поможет система стейкинга. На данный момент этот механизм предлагает APY в 58%.

Плюсы:

награды за стейкинг начисляются в течение 2 лет;

одновременная работа в нескольких сетях.

Bonk

Bonk стала одной из самых перспективных криптовалют после выхода на массовый рынок. Она подорожала почти на 4% за сутки и на 55% за последний месяц.

Сервис CoinCodex показывает, что в мае монета способна показать резкий рост более чем на 200% и достичь цены в $0,82. Именно таких результатов ожидают эксперты уже к 9 июня 2024 года. При этом это может произойти вне зависимости от развернувшегося сейчас «медвежьего» тренда на рынке.

Bonk — это первый мем-коин на базе Solana. Он появился в декабре 2022 года и с тех пор привлекает внимание инвесторов.

Плюсы:

высокий уровень жадности — свыше 66;

работа в сети Solana.

Завершение

Ниша мемных монет находится на подъеме и готова демонстрировать новые максимальные показатели. Однако мы рекомендуем тщательно взвешивать решения об инвестиции, так как мем-коины обладают повышенной волатильностью.

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