В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота — Finance.ua

В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота Сегодня 16:34 — Криптовалюта

В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота

В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты . В ходе торгов цена 0,1 Bitcoin выросла на 112 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса аукционов Ubiz.ua — площадки, аккредитованной в системе Prozorro.Продажи

Детали торгов

На торги выставлялся 0,1 Bitcoin. Стартовая стоимость цифрового актива составляла 188 тысяч гривен. В ходе торгов цена увеличилась на 112 тыс. грн. Лот был продан за 300 001 грн.

По состоянию на сегодняшний день курс BTC к гривне составляет 1 BTC/2,45 млн грн.

«Первый онлайн аукцион по реализации цифровых активов имел значительный успех и превзошел все наши ожидания. 13 участников, рост стартовой цены на 112 тыс. грн до 300 тыс. грн. Считаю, что путь для дальнейших торгов цифровыми активами в системе Prozorro. Продажи проложен», — прокомментировала Мария Карнаухова, генеральный директор маркетплейса аукционов Ubiz.ua.

Как принять участие в торгах

1. По обычной процедуре Prozorro. Продажи нужно стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос.

2. Выиграть аукцион путем повышения ставок.

3. Подписать Протокол.

4. Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату.

5. Подписать договор купли-продажи (можно и с помощью электронной цифровой подписи).

6. Получить цифровой актив на свой кошелек.

Напомним, ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла , что, учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и для финансовой системы в целом.

Также НБУ сообщал , что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины. Об этом говорил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

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