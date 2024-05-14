В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота — Finance.ua

В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота
В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты. В ходе торгов цена 0,1 Bitcoin выросла на 112 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса аукционов Ubiz.ua — площадки, аккредитованной в системе Prozorro.Продажи.
Детали торгов
На торги выставлялся 0,1 Bitcoin. Стартовая стоимость цифрового актива составляла 188 тысяч гривен. В ходе торгов цена увеличилась на 112 тыс. грн. Лот был продан за 300 001 грн.
По состоянию на сегодняшний день курс BTC к гривне составляет 1 BTC/2,45 млн грн.
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«Первый онлайн аукцион по реализации цифровых активов имел значительный успех и превзошел все наши ожидания. 13 участников, рост стартовой цены на 112 тыс. грн до 300 тыс. грн. Считаю, что путь для дальнейших торгов цифровыми активами в системе Prozorro. Продажи проложен», — прокомментировала Мария Карнаухова, генеральный директор маркетплейса аукционов Ubiz.ua.
Как принять участие в торгах
1. По обычной процедуре Prozorro. Продажи нужно стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос.
2. Выиграть аукцион путем повышения ставок.
3. Подписать Протокол.
4. Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату.
5. Подписать договор купли-продажи (можно и с помощью электронной цифровой подписи).
6. Получить цифровой актив на свой кошелек.
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Напомним, ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что, учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и для финансовой системы в целом.
Также НБУ сообщал, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины. Об этом говорил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.
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