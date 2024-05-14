В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота

Криптовалюта
68
В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота
В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты: как выросла цена лота
В Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты. В ходе торгов цена 0,1 Bitcoin выросла на 112 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса аукционов Ubiz.ua — площадки, аккредитованной в системе Prozorro.Продажи.

Детали торгов

На торги выставлялся 0,1 Bitcoin. Стартовая стоимость цифрового актива составляла 188 тысяч гривен. В ходе торгов цена увеличилась на 112 тыс. грн. Лот был продан за 300 001 грн.
По состоянию на сегодняшний день курс BTC к гривне составляет 1 BTC/2,45 млн грн.

Читайте также: Что такое лаунчпады в крипте, и как они помогут вам зарабатывать

«Первый онлайн аукцион по реализации цифровых активов имел значительный успех и превзошел все наши ожидания. 13 участников, рост стартовой цены на 112 тыс. грн до 300 тыс. грн. Считаю, что путь для дальнейших торгов цифровыми активами в системе Prozorro. Продажи проложен», — прокомментировала Мария Карнаухова, генеральный директор маркетплейса аукционов Ubiz.ua.

Как принять участие в торгах

1. По обычной процедуре Prozorro. Продажи нужно стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос.
2. Выиграть аукцион путем повышения ставок.
3. Подписать Протокол.
4. Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату.
5. Подписать договор купли-продажи (можно и с помощью электронной цифровой подписи).
6. Получить цифровой актив на свой кошелек.

Читайте также: Криптовалюты и налоги: как это устроено в мире и чему стоит поучиться Украине

Напомним, ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что, учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и для финансовой системы в целом.
Также НБУ сообщал, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины. Об этом говорил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

Курс криптовалют к доллару 💵

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.