Цена арабики достигла нового исторического максимума — Finance.ua

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Цена арабики достигла нового исторического максимума

Мир
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Цена арабики достигла нового исторического максимума
Цена арабики достигла нового исторического максимума
Кофе сорта арабика подорожал до рекордного уровня на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из Колумбии.
Об этом сообщает MarketWatch.
Так, фьючерсы на арабику выросли в цене на 0,75% и сейчас торгуются в Нью-Йорке на уровне $3,5015 за фунт. Ранее на торгах цена достигала $3,5535 за фунт, что стало рекордом с момента начала фиксации данных в 1972 году.
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Заметим, Трамп поручил администрации немедленно ввести 25% пошлины и другие меры относительно Колумбии за отказ ее властей принимать два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позже Белый дом заявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось выполнить все условия Трампа, в том числе принимать рейсы с депортированными мигрантами.
Колумбия является третьим в мире производителем кофе и вторым по объему производства арабики.
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За прошедшие 12 месяцев арабика подорожала на 85% из-за опасений по поводу плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Между тем, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024—2025 сельскохозяйственном году упадут до самого низкого уровня за 25 лет.
Ранее сообщалось, что мировые цены на какао обновили исторический рекорд. Фьючерсы на какао в Нью-Йорке достигли нового исторического рекорда. Самый активный контракт вырос на 5%, достигнув 11 578 долларов за метрическую тонну в начале торгов в пятницу, 19 апреля.
По материалам:
Корреспондент.net
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