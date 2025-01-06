Индекс Эспрессо — чашка кофе подорожала на 11% за год Сегодня 10:01 — Личные финансы

Индекс Эспрессо — чашка кофе подорожала на 11% за год

Эспрессо в Украине снова подорожало: в среднем, в 2024 году за чашечку кофе нужно было заплатить 31 грн. Это на 11% дороже, чем в 2023 году. Дороже всего чашка кофе была в Одесской области, а самая дешевая — в Хмельницкой и Сумской областях.

Об этом сообщает Опендатабот.

Индекс Экспрессо

Эспрессо — основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость напрямую влияет на цену любого напитка в кофейне. Украинская компания по автоматизации ресторанов Poster POS вместе с Опендатабот представляют Индекс Эспрессо Украины 2024 — масштабное исследование средней стоимости чашки кофе в Украине.

Индекс Эспрессо — экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, насколько разнятся цены на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Что показал Индекс

31 гривну составила средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году. Это на 11% дороже, чем в 2023 году — 28 грн. В общей сложности эспрессо подорожало в 1,7 раза с начала полномасштабной — с 19 грн в 2021 году до 33 грн на конец 2024 года.

По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине, как и в 2023 году, пьют в Одесской области: 40 гривен за чашку. Только за год цена в регионе выросла на 20%. Далее следует Львовщина — здесь чашка эспрессо стоит 39 грн. Третью строчку заняла Волынская область, где порция эспрессо стоит 37 гривен.

Самый дешевый кофе уже два года как можно выпить в Хмельнитчине и Сумщине: по 28 гривен за чашку.

Больше всего за год — на 29% — выросла цена в Винницкой области: до 31 грн за чашку. Только в Харьковской области стоимость порции эспрессо осталась без изменений — 34 грн.

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