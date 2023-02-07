Целый день со светом: в каждой области определили день, когда электроэнергию выключать не будут — Finance.ua

Целый день со светом: в каждой области определили день, когда электроэнергию выключать не будут Сегодня 21:03 — Энергетика

Целый день со светом: в каждой области определили день, когда электроэнергию выключать не будут

В Украине после массированных ракетных атак продолжаются отключения электроэнергии во всех регионах из-за значительных повреждений энергосистемы. Однако в ближайшее время в каждой области будет день без лимитов энергопотребления, то есть без отключений.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

«По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области», — говорится в сообщении.

Как это будет происходить?

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены.

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Более конкретную информацию можно получить от облэнерго в своем регионе.

Зачем нужны измерения?

Благодаря этому энергетики смогут увидеть, как себя ведут потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

Такое исследование, которое называют режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы.

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Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

На что повлияют результаты измерений?

Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Инфографика: Укрэнерго

В случае повторения россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений должно быть перенесено в стабилизацию ситуации.

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