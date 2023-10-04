Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии — Finance.ua

Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии

Carlsberg расторгла лицензионные соглашения в россии после решения москвы в начале этого года взять под свой контроль пивоваренные датские группы в стране.

Об этом сообщает Reuters.

До 1 апреля 2024 г. будет действовать ограниченный период эксплуатации. Пивоваренная компания «Балтика» сможет израсходовать уже имеющиеся запасы и материалы.

Это связано с июльским указом президента россии владимира путина передать во временное управление агентству государственного имущества «Росимущества» доли Carlsberg в российской «Балтике» и французской молочной компании Danone в одноименной «дочке».

Читайте также Carlsberg продал свою пивоварню «Балтика» в рф и вышел с российского рынка

«Мы сохраняем за собой право собственности на акции компании, в то время как временное управление передается российскому государству. Что российское государство решит делать в этих обстоятельствах, не ясно», — добавили в группе.

У Carlsberg было восемь пивоваренных заводов и около 8400 сотрудников в россии, и в 2022 году после вторжения россии в Украину компания получила списание стоимости своего подразделения «Балтика» на сумму 9,9 миллиардов крон (1,39 миллиарда долларов).

Читайте также Израильский застройщик Mirland распродает последние активы в рф

«Мы проинформировали ОАО Пивоваренная компания Балтика о прекращении действия лицензионных соглашений, разрешающих Балтике производить, продвигать и продавать всю продукцию группы Carlsberg, включая международные и региональные бренды», — говорится в сообщении датской компании.

При этом Carlsberg уже объявил, что нашел покупателя на свои российские активы и ждет разрешения от властей рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.