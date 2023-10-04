Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии — Finance.ua

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Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии

Фондовый рынок
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Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии
Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в россии
Carlsberg расторгла лицензионные соглашения в россии после решения москвы в начале этого года взять под свой контроль пивоваренные датские группы в стране.
Об этом сообщает Reuters.
До 1 апреля 2024 г. будет действовать ограниченный период эксплуатации. Пивоваренная компания «Балтика» сможет израсходовать уже имеющиеся запасы и материалы.
Это связано с июльским указом президента россии владимира путина передать во временное управление агентству государственного имущества «Росимущества» доли Carlsberg в российской «Балтике» и французской молочной компании Danone в одноименной «дочке».
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«Мы сохраняем за собой право собственности на акции компании, в то время как временное управление передается российскому государству. Что российское государство решит делать в этих обстоятельствах, не ясно», — добавили в группе.
У Carlsberg было восемь пивоваренных заводов и около 8400 сотрудников в россии, и в 2022 году после вторжения россии в Украину компания получила списание стоимости своего подразделения «Балтика» на сумму 9,9 миллиардов крон (1,39 миллиарда долларов).
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«Мы проинформировали ОАО Пивоваренная компания Балтика о прекращении действия лицензионных соглашений, разрешающих Балтике производить, продвигать и продавать всю продукцию группы Carlsberg, включая международные и региональные бренды», — говорится в сообщении датской компании.
При этом Carlsberg уже объявил, что нашел покупателя на свои российские активы и ждет разрешения от властей рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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