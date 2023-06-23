Carlsberg продал свою пивоварню «Балтика» в рф и вышел с российского рынка — Finance.ua

Carlsberg продал свою пивоварню «Балтика» в рф и вышел с российского рынка Сегодня 23:05 — Фондовый рынок

Carlsberg продал свою пивоварню «Балтика» в рф и вышел с российского рынка

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса, представленного в рф пивоваренной компанией «Балтика».

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в россии и последующим крупным процессом отделения бизнеса от остальной Carlsberg Group, компания сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса», — говорится в сообщении концерна.

Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса включало инвестиции в оборудование для пивоварен и ІТ-инфраструктуру на рынках за пределами россии в размере более 150 млн датских крон.

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«Соглашение подлежит одобрению регуляторных органов рф. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на соглашение распространяются несколько обычных условий, в частности, одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций», — говорится в пресс-релизе.

Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.

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Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году, говорится в пресс-релизе.

Напомним, Carlsberg заявила о планах уйти с российского рынка в марте прошлого года. Кроме того, компания остановила инвестиции и экспорт в рф, отказалась от рекламы на российском рынке и прекратила выпускать в россии пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.

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