Чешский банк J&T продает бизнес в рф — Finance.ua

Чешский банк J&T продает бизнес в рф Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

Чешский банк J&T продает бизнес в рф

Чешский J&T Banka продает свой дочерний «Джей энд Ти Банк» в россии.

Соответствующее разрешение предоставил российский президент владимир путин, пишет финансовое издание Frank Media.

100% уставного капитала «Джей энд Ти Банка» в россии приобретет местный холдинг «Бюрократ», которому уже принадлежит российский «Реалист банк».

Дочерний банк чешской J&T Banka в россии входил в перечень 45 финансовых учреждений, вошедших в утвержденный путиным в октябре 2022 года перечень банков, продажа которых возможна только при условии получения специального разрешения.

Чешский J&T Banka входит в группу J&T Finance Group SE. На российский рынок он вышел в 2007 году.

Конечными бенефициарами J&T Finance Group SE являются граждане Чехии Йозеф Ткач и Иван Якабович, владеющие по 45% в J&T Finance Group, а также китайская государственная компания Citic Group с долей почти 10%.

J&T Banka в россии предоставляет услуги по выдаче кредитов, открытию счетов и вкладов, обмену валюты, аренде банковских ячеек. Ранее банк отмечал, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину бизнес-активность группы в россии была свернута. Однако доля российской «дочки» в общих показателях группы была небольшой: ее доля в чистом процентном доходе составляла около 5%, в кредитном портфеле — около 2%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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