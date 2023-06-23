Чешский банк J&T продает бизнес в рф — Finance.ua
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Чешский банк J&T продает бизнес в рф

Фондовый рынок
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Чешский банк J&T продает бизнес в рф
Чешский банк J&T продает бизнес в рф
Чешский J&T Banka продает свой дочерний «Джей энд Ти Банк» в россии.
Соответствующее разрешение предоставил российский президент владимир путин, пишет финансовое издание Frank Media.
100% уставного капитала «Джей энд Ти Банка» в россии приобретет местный холдинг «Бюрократ», которому уже принадлежит российский «Реалист банк».
Дочерний банк чешской J&T Banka в россии входил в перечень 45 финансовых учреждений, вошедших в утвержденный путиным в октябре 2022 года перечень банков, продажа которых возможна только при условии получения специального разрешения.
Чешский J&T Banka входит в группу J&T Finance Group SE. На российский рынок он вышел в 2007 году.
Конечными бенефициарами J&T Finance Group SE являются граждане Чехии Йозеф Ткач и Иван Якабович, владеющие по 45% в J&T Finance Group, а также китайская государственная компания Citic Group с долей почти 10%.
J&T Banka в россии предоставляет услуги по выдаче кредитов, открытию счетов и вкладов, обмену валюты, аренде банковских ячеек. Ранее банк отмечал, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину бизнес-активность группы в россии была свернута. Однако доля российской «дочки» в общих показателях группы была небольшой: ее доля в чистом процентном доходе составляла около 5%, в кредитном портфеле — около 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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