Cadillac отказывается от гибридов в пользу ДВС и электротехнологий — Finance.ua
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Cadillac отказывается от гибридов в пользу ДВС и электротехнологий

Технологии&Авто
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Cadillac отказывается от гибридов в пользу ДВС и электротехнологий
Cadillac отказывается от гибридов в пользу ДВС и электротехнологий
Cadillac выбирает радикальный подход в развитии своих автомобилей, полностью отказываясь от гибридных технологий.
В отличие от таких автопроизводителей, как BMW, которые активно инвестируют в плагин-гибриды, Cadillac сосредотачивается на производстве автомобилей с двумя типами приводов: мощными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими системами.
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Главный инженер General Motors Брендон Вивиан объяснил, что стратегия Cadillac заключается в предложении потребителям либо классических автомобилей с бензиновыми двигателями, либо инновационных электромобилей. Такой подход позволяет бренду сочетать традиционные технологии с новейшими разработками, удовлетворяя потребности клиентов.
Эта стратегия уже воплощается в новых моделях, таких как CT5-V Blackwing, оснащенном мощным 668-сильным 6,2-литровым V8, и будущих полностью электрических версиях моделей V-Series. Они демонстрируют идеальный баланс между классической мощностью и современной экологичностью.
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Cadillac уверенно шагает к лидерству в эпоху электромобилей, сохраняя свою традицию создания мощных двигателей и обеспечивая высокие стандарты качества и производительности как в классических, так и в электрических моделях.
По материалам:
uamotors
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