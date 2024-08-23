Cadillac представил концептуальный суперкар Populent Velocity — Finance.ua

Cadillac представил концептуальный суперкар Populent Velocity Сегодня 22:38 — Технологии&Авто

Cadillac представил концептуальный суперкар Populent Velocity

Компания Cadillac представила концепт-кар Opulent Velocity. Американский автопроизводитель назвал новинку «лучшим воплощением роскошных характеристик гиперкара с нулевыми выбросами».

Судя по названию, концепция должна в себе сбалансировать роскошь и производительность. Машина оснащена автопилотом четвертого уровня. По словам инженеров, он разработан, чтобы избежать хлопот во время вождения и чтобы водитель и пассажиры могли расслабиться во время поездки на работу.

С одним нажатием на многофункциональный контроллер концепта переходит в режим скорости, который активирует руль и педали.

Официальные лица Cadillac также сообщили, что концепция демонстрирует некоторые идеи, которые могут прописаться на серийных авто в будущем. В частности, рифленое стекло намекает на возможную эволюцию вертикальных фар бренда. Модель также отличается благодаря подсветке колесных колпаков, дисплею на руле и т. д. Одна из самых интересных деталей была раскрыта на брифинге для СМИ.

Концепция базируется на «будущей версии» платформы Ultium. В салоне авто расположилась Y-образная консоль, а также передние сиденья, переходящие в дверь, когда они закрыты. Дизайнеры говорят, что это дает ощущение сиденья в роскошном коконе. К сожалению, подробности о силовой установке электромобиля компания держит в секрете.

Autogeek По материалам:

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