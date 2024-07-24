Cadillac представил инновационный электрокабриолет Sollei с экологичной отделкой (фото, видео) — Finance.ua

Cadillac представил инновационный электрокабриолет Sollei с экологичной отделкой (фото, видео) Сегодня 04:44 — Технологии&Авто

Cadillac представил инновационный электрокабриолет Sollei с экологичной отделкой (фото, видео)

Компания Cadillac представила концептуальный кабриолет Sollei, основанный на платформе электроседана Celestiq. Это экспериментальный проект, демонстрирующий возможности компании в создании эксклюзивных автомобилей по специальным заказам.

Читайте также: Как купить авто из США

Sollei имеет уникальный кузов и необычную отделку салона, где применен биоматериал Fine Mycelium, содержащий грибной мицелий. Хотя дизайн передней части концепта сохраняет признаки платформы Celestiq, кузовные панели Sollei полностью оригинальны. Уникальная окраска Manila Cream, которая использовалась Cadillac в конце 1950-х годов, также восстановлена ​​для этого концепта.

Интерьер автомобиля выполнен в тех же цветах и ​​содержит возобновляемые материалы. Fine Mycelium использовано только для отдельных участков, в то время как основные отделочные материалы включают в себя различные ткани, кожу и деревянный шпон, вырезанный вручную из пяти различных пород дерева.

Sollei оснащена фирменным 55-дюймовым дисплеем, а также холодильником, встроенным в консоль между задними сиденьями. Для любителей наблюдать за птицами разработан специальный набор, включающий манки, альбом с иллюстрациями и кожаный чехол для карандашей. Салон кабриолета имеет продвинутую подсветку с возможностью выбора индивидуального оттенка из 126 доступных.

Технические характеристики концепта не раскрыты. Флагманский электрокар Celestiq от Cadillac оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью около 600 л. и 111-киловаттной батареей с запасом хода до 480 км. Концепт Sollei служит демонстрацией возможностей компании в создании уникальных автомобилей и планируется, что такие модели, как Rolls-Royce, будут доступны избранным клиентам.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.