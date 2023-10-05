Бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили $1,1 млн судебных издержек у компании Маска — Finance.ua
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Бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили $1,1 млн судебных издержек у компании Маска

Фондовый рынок
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Бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили $1,1 млн судебных издержек у компании Маска
Бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили $1,1 млн судебных издержек у компании Маска
По решению суда X Corp. (ранее известная как Twitter) должна выплатить $1,1 млн судебных издержек бывшим топ-менеджерам компании — СЕО Парагу Агравалу и руководительнице юридического департамента Виджаи Гадде.
Об этом пишет Bloomberg.
Бывшие топ-менеджеры компании утверждали, что Twitter нарушил собственный устав, отказавшись возмещать расходы, несмотря на то, что они были связаны с расследованиями деятельности платформы.
После приобретения соцсети Илон Маск начал массовые увольнения в компании. СЕО Twitter Параг Агравал и ведущая юристка Виджая Гадде попали под сокращение одними из первых.
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Компания выплатила около $600 000 задолженности перед бывшими сотрудниками, но удержала $1,1 млн за работу юристов, представлявших бывших топ-менеджеров Twitter в расследовании Конгресса по влиянию социальных медиа на выборы в США.
Действующий юрист компании Майкл Бланшар отметил, что в руководстве Х «были шокированы» счетом от адвокатов Гадде и считают его «немного завышенным». Он подчеркнул, что это гонорар не за судебный процесс, который будет продолжаться несколько лет, а за «один день показаний».
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Иск рассматривала судья Канцелярского суда Делавера Кэтлин Сент-Джей МакКормик. Именно она должна была быть судьей в процессе Twitter против Маска, когда миллиардер пытался отказаться от покупки соцсети за $44 млрд.
«Я пересмотрела сумму, о которой идет речь, и хотя она высокая и, вероятно, больше, чем большинство людей хотели бы заплатить, это не является неразумным», — отметила МакКормик.
Напомним, в апреле 2022 года Илон Маск договорился с руководством Twitter о покупке соцсети за $44 млрд ($54,20 за акцию). В начале июля того же года миллиардер отказался от соглашения под предлогом, что соцсеть не предоставила ему данные для независимой оценки количества ботов и спам-аккаунтов в соцсети.
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В ответ компания подала в суд на Маска, обвинив его в нарушении условий сделки.
В начале октября 2022 года Маск согласился приобрести соцсеть по цене, о которой он договорился в апреле, при условии, что соглашение сможет обеспечить долговое финансирование.
6 октября суд штата Делавер решил остановить судебный иск Twitter против Илона Маска накануне разбирательства, дав миллиардеру время закрыть сделку. 27 октября миллиардер объявил о закрытии соглашения о покупке соцсети.
После приобретения компании Маск столкнулся с рядом судебных исков из-за долгов перед подрядчиками и арендодателями офисов компании.
По материалам:
Forbes.ua
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