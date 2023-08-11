Гендиректор Twitter объяснила изменение названия компании на X — Finance.ua

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Гендиректор Twitter объяснила изменение названия компании на X

Фондовый рынок
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Гендиректор Twitter объяснила изменение названия компании на X
Гендиректор Twitter объяснила изменение названия компании на X
Новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино объяснила, что решение сменить название компании на Х отражает видение ее владельца Илона Маска.
Об этом она заявила в интервью CNBC.
«Илон говорил об X, приложении для всего, уже длительное время. Я присоединилась к компании, чтобы сотрудничать с Илоном, чтобы превратить Twitter в X, приложение для всего», — заявила Яккарино.
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По ее словам, ребрендинг компании связан с более быстрым внедрением новых возможностей на платформе.
Она также отметила, что Маск работал над изменением названия компании еще с момента приобретения Twitter в конце прошлого года.

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По материалам:
Укрінформ
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