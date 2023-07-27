Илон Маск планирует, что X охватит половину глобальной финансовой системы — Finance.ua

Илон Маск планирует, что X охватит половину глобальной финансовой системы 27.07.2023, 00:48 — Технологии&Авто

Илон Маск планирует, что X охватит половину глобальной финансовой системы

Владелец Twitter Илон Маск заявил , что ребрендинг социальной сети — это только начало длительного и кропотливого процесса. Он подтвердил, что планирует трансформировать платформу в «приложение для всего».

Напомним, 24 июля 2023 года площадка Twitter была официально переименована в X. Изменения коснулись не только фирменного логотипа, поскольку социальная сеть лишилась фирменной «птички», но и сути проекта:

«Название Twitter имело смысл, когда все крутилось вокруг сообщений на 140 символов, мелькавших среди пользователей, как птичьи твиты. Но теперь вам доступна возможность размещать что угодно, включая многочасовые ролики. В ближайшие месяцы мы добавим больше инструментов для общения и возможность управлять всем финансовым миром. В этой концепции название Twitter не уместно».

Позже, в рамках интервью с музыкальным исполнителем ZUBY, Маск подтвердил , что уже к концу года на платформе появятся платежи, видео- и аудиосвязи. При этом X, по его словам, станет «крупнейшим финансовым институтом» в мире.

Владелец социальной сети утверждает, что площадка охватит половину глобальной финансовой системы. Конечной же целью Маска является стремление сделать жизнь обычных пользователей проще, собрав все, что им необходимо, в одном месте.

«Идея заключается в том, что если вы хотите сделать что-то, то для этого вам достаточно зайти на X», — подчеркнул миллиардер.

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