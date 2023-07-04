На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов — Finance.ua

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На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов

Фондовый рынок
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На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов
На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов
Австралийская фирма по управлению проектами Facilitate Corp. подала иск против Twitter Inc. в суд США, требуя совокупных платежей в размере около 1 миллиона австралийских долларов (665 тыс. долларов) за вероятную неуплату счетов за проделанную работу в четырех странах.
Об этом сообщает Reuters.
Базирующаяся в Сиднее частная компания Facilitate Corp. 29 июня подала иск в окружной суд США Северного округа Калифорнии, утверждая о нарушении контракта из-за неуплаты Twitter счетов.
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Иск австралийской фирмы стал последним иском о неуплате счетов и арендной плате против Twitter после того, как в прошлом году Илон Маск приобрел платформу социальных сетей за 44 млрд долларов.
По словам Facilitate, с 2022 по начало 2023 года они установили датчики в офисах Twitter в Лондоне и Дублине, завершили отделку офиса в Сингапуре и расчистили офис в Сиднее.
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За эти работы Twitter задолжал компании около 203 тыс. фунтов стерлингов, 546,6 тысяч сингапурских и 61,3 тысяч австралийских долларов соответственно.
Facilitate заявила, что требует возмещения ущерба в размере, который будет определен во время судебного разбирательства, судебных издержек и процентов по максимальной законной ставке.

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По материалам:
Економічна Правда
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