На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов — Finance.ua

На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов Сегодня 03:46 — Фондовый рынок

На Twitter подали в суд из-за неуплаты счетов более чем на 660 тысяч долларов

Австралийская фирма по управлению проектами Facilitate Corp. подала иск против Twitter Inc. в суд США, требуя совокупных платежей в размере около 1 миллиона австралийских долларов (665 тыс. долларов) за вероятную неуплату счетов за проделанную работу в четырех странах.

Об этом сообщает Reuters

Базирующаяся в Сиднее частная компания Facilitate Corp. 29 июня подала иск в окружной суд США Северного округа Калифорнии, утверждая о нарушении контракта из-за неуплаты Twitter счетов.

Читайте также Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров

Иск австралийской фирмы стал последним иском о неуплате счетов и арендной плате против Twitter после того, как в прошлом году Илон Маск приобрел платформу социальных сетей за 44 млрд долларов.

По словам Facilitate, с 2022 по начало 2023 года они установили датчики в офисах Twitter в Лондоне и Дублине, завершили отделку офиса в Сингапуре и расчистили офис в Сиднее.

За эти работы Twitter задолжал компании около 203 тыс. фунтов стерлингов, 546,6 тысяч сингапурских и 61,3 тысяч австралийских долларов соответственно.

Facilitate заявила, что требует возмещения ущерба в размере, который будет определен во время судебного разбирательства, судебных издержек и процентов по максимальной законной ставке.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.