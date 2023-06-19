Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров — Finance.ua

Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что социальная сеть планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров, что будет соответствовать новым планам компании сосредоточиться на росте видеоконтента на платформе.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что в ответ на твит, в котором высказывалось мнение о необходимости создания видеоприложения для социальной платформы, Маск ответил: «Оно будет».

Новый генеральный директор компании Линда Яккарино и Маск во время презентации для инвесторов рассказали о планах соцсети по видео и партнерству с авторами для расширения рекламных возможностей.

Twitter планирует оживить бизнес в социальных сетях за пределами цифровой рекламы.

Діло По материалам:

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