Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров — Finance.ua

Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров
Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что социальная сеть планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров, что будет соответствовать новым планам компании сосредоточиться на росте видеоконтента на платформе.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в ответ на твит, в котором высказывалось мнение о необходимости создания видеоприложения для социальной платформы, Маск ответил: «Оно будет».
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Новый генеральный директор компании Линда Яккарино и Маск во время презентации для инвесторов рассказали о планах соцсети по видео и партнерству с авторами для расширения рекламных возможностей.
Twitter планирует оживить бизнес в социальных сетях за пределами цифровой рекламы.
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