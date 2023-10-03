На соцсеть X Маска подали иск о нарушении торговой марки — Finance.ua

На соцсеть X Маска подали иск о нарушении торговой марки Сегодня 18:07

Маркетинговое агентство X Social Media подала иск на X Corp Илона Маска, в котором утверждает, что новое название соцсети нарушает ее торговую марку, содержащую «Х».

Об этом сообщает Reuters

В иске X Social Media утверждается, что X Corp, владелец которой Илон Маск начал ребрендинг с Twitter на X в июле, может вызвать путаницу потребителей.

Это дело является первым из многочисленных споров по торговым маркам с компанией Маска по букве «X», обычно используемой в технологическом брендинге.

Агентство отмечает, что буква «X» включена в сотни федеральных торговых марок, принадлежащих компаниям, в том числе Microsoft и Meta Platforms.

X Social Media из Виндермира, штат Флорида, — рекламное агентство, специализирующееся на судебных процессах по массовому ущербу. Джейкоб и Розанна Малгербы основали агентство в 2015 году, чтобы связать жителей Флориды с адвокатами после разлива нефти Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

В иске сказано, что агентство использует название «X Social Media» с 2016 года и владеет покрывающей его федеральной торговой маркой. Также агентство заявило, что инвестировало более 400 миллионов долларов в рекламу в Facebook, чтобы охватить потенциальных клиентов.

Компания заявила, что ребрендинг Twitter уже запутал клиентов и привел к потере прибыли.

«За короткое время X Corp овладела своим влиянием в социальных сетях, маркетинговых ресурсах и общей национальной популярностью, чтобы доминировать в восприятии потребителями своего знака «X», — говорится в иске.

X Social Media обратился в суд с просьбой заставить компанию Маска прекратить использование имени «X» и потребовал возмещения неопределенной суммы.

Економічна Правда По материалам:

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