Бывшему председателю правления банка объявили подозрение за незаконные операции на 210 млн грн Сегодня 15:47 — Криминал

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Бывшему председателю правления банка сообщили о подозрении в незаконных банковских операциях на 210 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга.

В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое содействие.

Цена таких «услуг» составляла 0,15% от суммы ежемесячных сделок.

«Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — отметил Кравченко.

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По данным следствия, с июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн, и «по каждой операции банкир получал свою долю».

«Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен направлял подтверждение проведенных расчетов», — подчеркнул Кравченко.

Экспредседателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Предприниматель также будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавил генпрокурор.

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