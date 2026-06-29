0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бывшему председателю правления банка объявили подозрение за незаконные операции на 210 млн грн

Криминал
49
Банк
Банк
Бывшему председателю правления банка сообщили о подозрении в незаконных банковских операциях на 210 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Читайте также
По данным следствия, председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга.
В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое содействие.
Цена таких «услуг» составляла 0,15% от суммы ежемесячных сделок.
«Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — отметил Кравченко.
Читайте также
По данным следствия, с июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн, и «по каждой операции банкир получал свою долю».
«Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен направлял подтверждение проведенных расчетов», — подчеркнул Кравченко.
Экспредседателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.
Предприниматель также будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавил генпрокурор.
По материалам:
Finance.ua
ВзяточничествоВзяткаПрокуратура
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems