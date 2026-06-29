Бывшему председателю правления банка объявили подозрение за незаконные операции на 210 млн грн

По данным следствия, председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга.
В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое содействие.
Цена таких «услуг» составляла 0,15% от суммы ежемесячных сделок.
«Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — отметил Кравченко.
По данным следствия, с июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн, и «по каждой операции банкир получал свою долю».
«Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен направлял подтверждение проведенных расчетов», — подчеркнул Кравченко.
Экспредседателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.
Предприниматель также будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавил генпрокурор.