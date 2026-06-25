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Завышение стоимости восстановления домов в Буче: чиновник уведомлен о подозрении

Криминал
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Завышение стоимости восстановления домов в Буче: чиновник уведомлен о подозрении
Завышение стоимости восстановления домов в Буче: чиновник уведомлен о подозрении
Объявлено подозрении одному из заместителей Бучанского городского головы в растрате бюджетных средств в ходе восстановления жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
Об этом пишет Киевская областная прокуратура.

Суть дела

По данным следствия, после деоккупации Бучи чиновник, имея полномочия на заключение договоров и подписание актов выполненных работ, заключил ряд договоров на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, которые получили повреждения во время боевых действий. Речь идет о пяти жилых домах в Буче.
Следствие установило, что при выполнении работ в сметную документацию вносились завышенные цены на строительные материалы. Несмотря на это, чиновник подписывал акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.
По результатам проведенных экспертиз и проверок установлен ущерб на общую сумму более 3 млн 164 тыс. грн.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата имущества в крупных размерах, совершенная повторно в условиях военного положения.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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