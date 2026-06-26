Директор одного из филиалов «Укрзализныци» подозревается в причинении ущерба более чем на 48 млн грн — Нацполиция Сегодня 16:44 — Криминал

Полицейские объявили подозрение директору одного из филиалов акционерного общества «Укрзализныця», который нанес предприятию ущерб более чем на 48 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

«Правоохранители выяснили, что в мае-августе 2025 года ответственный работник „Укрзализныци“ через электронную торговую систему „Прозорро.Продажи“ провел 184 аукциона по „голландской“ процедуре, по которой цена постепенно снижается», — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Установлено, что в результате проведения торгов по продаже услуг по использованию полувагонов в период проведения указанных аукционов спрос не уменьшался, а рос. Это позволило отдельным субъектам хозяйствования пользоваться имуществом государственного общества на условиях, экономически невыгодных для него.

Задокументировано 184 эпизода совершения противоправной деятельности, в результате чего нанесен материальный ущерб на сумму более 48 млн грн.

Следователи сообщили о подозрении директору по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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