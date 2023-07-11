Бывшему нардепу сообщили о подозрении в организации схемы «Золотого мандарина» — Finance.ua

Бывшему нардепу сообщили о подозрении в организации схемы «Золотого мандарина» Сегодня 18:00 — Криминал

Бывшему нардепу сообщили о подозрении в организации схемы «Золотого мандарина»

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в организации так называемого дела «Золотого мандарина» бывшему народному депутату.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«10 июля 2023 года по поручению руководителя САП прокурор совместно с детективами НАБУ сообщил о подозрении в организации завладения и легализации более 54,179 млн грн из госбюджета бывшему народному депутату Украины — действующему адвокату. Он стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого мандарина» , — сказано в сообщении.

Это стало возможным из-за прекращения у экс-нардепа иммунитета, который он имел, будучи родственником судьи ЕСПЧ.

Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Другим 6 подозреваемым по делу вручены измененные уведомления о подозрении.

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В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп на протяжении 2013−2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам предприятием с признаками фиктивности «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

В сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года не выполнялось органами исполнительной службы.

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Однако выяснилось, что на момент обращения в ЕСПЧ директор компании уже был обвинен в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для целей обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным АО «Родовид Банк» на сумму свыше 70 млн грн.

Кроме того, от суда был скрыт факт, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия, и получило за это денежные средства.

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В дальнейшем бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за неисполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по которому ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

На основании этой декларации впоследствии и было перечислено 54,179 млн грн, которые были легализованы через услуги конвертационных центров.

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