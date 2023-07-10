На Буковине двое мужчин пытались пересечь границу на надувном матрасе — Finance.ua

На Буковине двое мужчин пытались пересечь границу на надувном матрасе
Остановить беглецов удалось после нескольких предупредительных выстрелов вверх. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.
Правонарушителей обнаружили в ходе реализации оперативной информации в воскресенье, 9 июля, в Днестровском районе Черновицкой области. Мужчины планировали незаконно попасть в Молдову в обход контрольных постов, переплыв реку Днестр на надувном матрасе.
Маскируясь под туристов-отдыхающих, жители Харьковской и Запорожской областей с риском для личной жизни форсировали водное препятствие. На другом берегу пловцов встретил пограничный наряд отдела «Кельменцы» Черновицкого отряда.
На обоих задержанных, доставленных в пограничное подразделение, составили протоколы об административных правонарушениях.
Ранее в Госпогранслужбе рассказали, что с начала полномасштабной войны охранники границы нашли по оба берега Тисы в Закарпатье тела 19 мужчин. Напомним, что с введением в Украине военного положения для мужчин от 18 до 60 лет действует ограничение для выезда в другие страны. Нередко военнообязанные при поиске возможности незаконного пересечения границы становятся жертвами преступников, переправляющих своих клиентов опасным для здоровья или жизни способом.
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