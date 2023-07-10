Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро — Finance.ua
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Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро

Криминал
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Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро
Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро
В Одесской области разоблачен директор предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыли в отношении него уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности задокументировала преступные действия бизнесмена в Одесской области, который пытался подкупить сотрудников СБУ. За взятку в 90 тыс. евро фигурант предлагал украинским спецслужбам прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства, которое расследует СБУ», — говорится в сообщении.
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Сотрудники СБУ доложили своему руководству о таком «предложении» и продумали оперативную комбинацию.
Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки.
По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.
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На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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