Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро — Finance.ua

Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро Сегодня 11:16 — Криминал

Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро

В Одесской области разоблачен директор предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыли в отношении него уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности задокументировала преступные действия бизнесмена в Одесской области, который пытался подкупить сотрудников СБУ. За взятку в 90 тыс. евро фигурант предлагал украинским спецслужбам прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства, которое расследует СБУ», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ доложили своему руководству о таком «предложении» и продумали оперативную комбинацию.

Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки.

По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.

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На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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