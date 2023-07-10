СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии россии — Finance.ua

СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии россии Сегодня 08:33 — Криминал

В Житомирской области разоблачено одно из фармацевтических предприятий на сотрудничестве с российской армией.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

«После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили «скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали россии», — пишет пресс-служба.

Среди основных товаров экспорта были обезболивающие средства, которые россияне использовали в оккупации для лечения раненых захватчиков. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.

«До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в россии было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны», — добавляет СБУ.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.