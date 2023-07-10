СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии россии — Finance.ua
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СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии россии

Криминал
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В Житомирской области разоблачено одно из фармацевтических предприятий на сотрудничестве с российской армией.
Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.
«После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили «скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали россии», — пишет пресс-служба.
Среди основных товаров экспорта были обезболивающие средства, которые россияне использовали в оккупации для лечения раненых захватчиков. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.
«До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в россии было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны», — добавляет СБУ.
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По материалам:
РБК-Україна
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