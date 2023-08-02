Бюджетный комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,5 млрд грн на восстановление. Их планируют направить на 44 проекта — Finance.ua
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Бюджетный комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,5 млрд грн на восстановление. Их планируют направить на 44 проекта

Казна и Политика
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Бюджетный комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,5 млрд грн на восстановление. Их планируют направить на 44 проекта
Бюджетный комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,5 млрд грн на восстановление. Их планируют направить на 44 проекта
Комитет Верховной Рады по бюджету согласовал выделение еще 3,5 млрд грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласая.
Всего из фонда уже распределено 27,7 млрд грн.
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Эти средства должны получить Киевская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области на реализацию 44 проектов.
Больше всего проектов связано с восстановлением жилых домов — 24, учебных заведений — 10, здравоохранения — 3. В целом предполагается построить с нуля 4 объекта, осуществить реконструкцию 5 объектов и провести капитальный ремонт 35 объектов.
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Ранее 6,6 млрд грн уже получили Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Херсонская области на реализацию 157 проектов.
Пидласая сообщила, что всего из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже распределено 27,7 млрд грн на восстановление пострадавших из-за боевых действий объектов. Нераспределенный объем средств этого фонда составляет 34,2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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