Правительство направило 3,5 млрд грн на новую программу восстановления — Finance.ua

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Правительство направило 3,5 млрд грн на новую программу восстановления

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Правительство направило 3,5 млрд грн на новую программу восстановления
Правительство направило 3,5 млрд грн на новую программу восстановления
Кабинет министров принял решение о выделении средств Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры средств на новую бюджетную программу для строительства и восстановления объектов инфраструктуры, жилых домов и сооружений.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Выделено Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 3 млрд 556 млн 18,76 тыс. грн (расходы развития) на новую бюджетную программу для строительства и восстановления объектов инфраструктуры, жилых домов и сооружений», — написал Мельничук.
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Также утвержден перечень проектов (объектов, мероприятий), финансируемых за счет средств, и объемы средств для их финансового обеспечения.
Определены направления, по которым будут выделяться средства Фонда, и условия их использования.
Напомним, согласованная сумма помощи по программе разрушенного жилья «єВідновлення» составляет более 188 млн грн для более 2300 заявителей.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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