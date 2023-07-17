ЕС запустит независимый от правительства контроль расходов на восстановление Украины — Finance.ua

ЕС запустит независимый от правительства контроль расходов на восстановление Украины Сегодня 19:33

В Украине будет создан отдельный от правительства механизм контроля расходов на восстановление. Для этого ЕС профинансирует разработку онлайн-платформы Big Recovery Portal, сообщило представительство ЕС в Украине.

Как говорится в сообщении , цель проекта — построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств на восстановление, проанализировать их и привлечь общественность к мониторингу за восстановлением.

Big Recovery Portal позволит:

вести открытую базу проектов восстановления, которые реализуют государство, общины, доноры и благотворители;

мониторить расходы по этим проектам из открытых источников;

анализировать приоритетность и целесообразность проектов, их риски и возможные недостатки;

привлекать активных граждан и общественные организации к мониторингу конкретных проектов обновления через механизм обратной связи.

Разработкой портала будет заниматься команда «Технологии Прогресса», аналитической составляющей — Центр экономической стратегии и Институт экономических и политических исследований.

Портал будет взаимодействовать с цифровой экосистемой восстановления DREAM, над которой работает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с коалицией RISE. Big Recovery Portal также будет интегрирован с системой электронных закупок Prozzoro, базой данных разрушенных за время российской агрессии объектов damaged.in.ua и другими источниками открытых данных.

3 января премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает $700 млрд. В феврале Шмыгаль сообщил в интервью Forbes, что у Украины сейчас более 150 млрд грн, которые рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры. В рамках программы быстрого восстановления приоритетны восстановление энергосетей, разминирование, восстановление жилья и критической инфраструктуры, а также программы поддержки бизнеса.

В марте Всемирный банк увеличил оценку потребностей Украины в восстановлении и реконструкции до $411 млрд. Эта цифра в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году, отмечает Forbes

По данным областных военных администраций, на начало мая этого года разрушены или повреждены почти 18 500 многоэтажных жилых домов и более 142 тыс. частных усадеб.

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