BYD инвестирует €2 млрд в инфраструктуру «молниеносной зарядки» в Европе Сегодня 22:25 — Технологии&Авто

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Китайская компания BYD в течение следующих нескольких лет инвестирует 2 миллиарда евро в развитие европейской инфраструктуры, необходимой для внедрения технологии «молниеносной зарядки» для всех своих основных моделей электромобилей.

Об этом сообщает Financial Times.

Сколько зарядных станций планирует установить BYD

Компания планирует развернуть 20 тысяч зарядных устройств в Китае к концу 2026 года и 3000 в Европе к 2027 году, из которых 600 будет приходиться на Великобританию. Полноценная зарядка будет совместима с электромобилями, использующими аккумуляторы BYD последнего поколения.

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Международный руководитель китайской группы BYD Стелла Ли отмечает, что это «большие деньги», а каждая станция будет стоить около 580 тысяч евро.

Чтобы успешно развернуть сеть быстрых зарядных станций по всей Европе, что, как рассчитывает автопроизводитель, обеспечит ему преимущество перед конкурентами, «нужно построить очень мощную инфраструктурную сеть».

В чем особенность новой технологии зарядки

Благодаря этим зарядным станциям новая BYD Z9GT, принадлежащая бренду Denza и стоящая от €115 тысяч, может зарядиться до 70% за 5 минут. Для полной зарядки потребуется 12 минут даже при температуре -30 °C.

Будущие модели Denza будут поддерживать быструю зарядку, но Ли хочет внедрить технологию и на электромобили более низкого класса.

Ли отметила, что внедрение быстрой зарядки снимет последний барьер для покупателей, рассматривающих переход на электромобили. В то же время для других потребителей расширение сети не окажет негативного влияния.

Зарядные устройства будут работать от аккумуляторов, которые будут заряжаться ночью по более низким тарифам, не создавая дополнительной нагрузки на электросеть.

Несмотря на положительные факторы для владельцев электромобилей BYD, одним из самых больших вызовов для построения необходимой инфраструктуры может стать получение разрешений от местных властей.

«Проблема не в организации. Проблема в том, насколько быстро правительства могут предоставить разрешение. Мы можем развернуть работу очень быстро», — сказал Боно Ге, руководитель британского подразделения BYD.

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