Бундесвер планирует разработать аналог Starlink к 2029 году — Finance.ua

Бундесвер планирует разработать аналог Starlink к 2029 году 11.04.2025, 00:30 — Технологии&Авто

Бундесвер планирует разработать аналог Starlink к 2029 году

Министерство обороны Германии намерено разработать собственную систему спутников, которая станет аналогом Starlink Илона Маска. Планы подтвердил представитель бундесвера.

Об этом сообщает Handelsblatt

По информации газеты, к 2029 году планируется запустить как минимум одну спутниковую группировку — сеть из нескольких сотен спутников, совместно выполняющих определенную задачу.

В Handelsblatt отметили, что Германия в сферах связи, считывания и анализа сигналов, а также наблюдения за Землей долгие годы полагалась на партнеров — прежде всего на США.

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Теперь же ФРГ стремится «срочно» стать в вопросе спутников более независимыми, хотя еще в сентябре такие планы в Минобороны не обсуждались.

По информации трех источников газеты в индустрии, заказ по разработке аналога Starlink Бундесвер намерен передать в первую очередь немецким компаниям.

Важность развития сферы понимают и в ХДС/ХСС и СДПГ, объявивших о формировании правящей коалиции. В партиях считают, что проект, в частности, позволит поддержать немецкие предприятия космической индустрии.

Ранее стало известно, что Европейский Союз приступил к работе над собственной сетью спутников под названием IRIS2, которая должна обеспечить зашифрованное глобальное подключение к Интернету. На этот проект планируется выделить 10,6 миллиарда евро.

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В частности, 6 миллиардов предоставит ЕС, 4,1 миллиарда — частные компании, а 550 миллионов — Европейское космическое агентство. Сеть должна полноценно заработать до 2030 года.

Контракты на создание IRIS2 подписали люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA. В общей сложности планируется развернуть 290 спутников, которые будут обслуживать европейские правительства, военных и частных клиентов. Часть мощностей будет зарезервирована для правительственных нужд, остальные же разрешат использовать коммерческим клиентам.

Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства. ЕС считает создание IRIS2 важным шагом к уменьшению зависимости от частных компаний, таких как Starlink, у которой в настоящее время более 6000 спутников и которая работает примерно в 100 странах.

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Новый комиссар ЕС по обороне и космосу Андриус ​​Кубилюс назвал запуск IRIS2 важным для безопасности блока, указав на угрозы, среди которых глушение навигационных сигналов россией. Он отметил, что во время войны связь является критически важной.

Starlink активно используется украинской армией, в частности, во время войны в Украине. Однако в ЕС отмечают необходимость собственных решений для обеспечения суверенитета и независимости, даже для небольших стран.

Главный исполнительный директор SES Адель Аль-Салех отметил, что контракт IRIS2 создает благоприятные условия для развития европейских компаний. Он подчеркнул, что сотрудничество с ЕС, который выступает как «качественный клиент», позволит конкурировать с крупными игроками, например Starlink, благодаря использованию спутников на высших орбитах.

IRIS2 является стратегическим проектом для ЕС, который стремится обеспечить безопасность, независимость и стабильность связи в условиях современных вызовов.

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