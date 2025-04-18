Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото) — Finance.ua

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Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)

Технологии&Авто
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Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
В США дебютировал новый Hennessey Venom F5 Evolution мощностью более 2000 сил. Экстремальный суперкар способен развить более 500 км/ч.
Об этом сообщается на сайте американской компании.
Обновленный суперкар Hennessey Venom F5 оснащен доработанным 6,6-литровым V8 твин-турбо, мощность которого выросла до рекордных 2031 л. с.
Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
Новый Hennessey Venom F5 Evolution способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2,5 с, а до 320 км/ч — всего за 10,3 с. Максимальная скорость суперкара превышает 500 км/ч.
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Обычным увеличением мощности не ограничились. Суперкар Hennessey Venom F5 получил улучшенную адаптивную подвеску.
Кроме того, поработали над аэродинамикой авто. Отличить новый Hennessey Venom F5 Evo можно по карбоновому обвесу и дополнительным воздухозаборникам. К тому же несколько изменили выдвижное заднее антикрыло.
Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
Самый мощный суперкар Hennessey Venom F5 Evolution будет выпущен лимитированной серией, а его стоимость превысит 3 миллиона долларов. Примечательно, что владельцы более старых Venom F5 смогут обновить их до стандарта Evolution: стоимость такого апгрейда составит $285 000.
По материалам:
Фокус
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