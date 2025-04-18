Сколько придется заплатить налогов за продажу автомобиля в 2025 году — Finance.ua
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Сколько придется заплатить налогов за продажу автомобиля в 2025 году

Технологии&Авто
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Сколько придется заплатить налогов за продажу автомобиля в 2025 году
Сколько придется заплатить налогов за продажу автомобиля в 2025 году
Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, граждане, решившие продать собственные авто, должны уплатить налоги.
Ставки налога зависят от типа транспорта и количества сделок за год.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
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В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда — доход определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору плательщика):
  • среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства
  • или рыночной стоимости, определенной по закону.
Если физическое лицо решило продать:
легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед ставка налога на доходы физических лиц за:
  • первую продажу за год — не облагается налогом;
  • вторую продажу — 5%;
  • третью и более — 18%.
автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:
— первая и вторая продажи — 5%;
— третья и более — 18%.
Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5%.
Если физическое лицо продало движимое имущество и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то оно обязано:
  • до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном положении и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства,
  • до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, налогообложение операций по продаже или обмену движимого имущества определено ст. 173 Налогового кодекса Украины.
  • В соответствии с внесенными изменениями с 1 декабря 2024 года изменился налог на военный сбор с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение одного года: легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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