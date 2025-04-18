Сколько придется заплатить налогов за продажу автомобиля в 2025 году — Finance.ua

Сколько придется заплатить налогов за продажу автомобиля в 2025 году
Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, граждане, решившие продать собственные авто, должны уплатить налоги.
Ставки налога зависят от типа транспорта и количества сделок за год.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
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В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда — доход определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору плательщика):
- среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства
- или рыночной стоимости, определенной по закону.
Если физическое лицо решило продать:
легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед ставка налога на доходы физических лиц за:
- первую продажу за год — не облагается налогом;
- вторую продажу — 5%;
- третью и более — 18%.
автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:
— первая и вторая продажи — 5%;
— третья и более — 18%.
Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5%.
Если физическое лицо продало движимое имущество и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то оно обязано:
- до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном положении и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства,
- до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства.
Справка Finance.ua:
- Напомним, налогообложение операций по продаже или обмену движимого имущества определено ст. 173 Налогового кодекса Украины.
- В соответствии с внесенными изменениями с 1 декабря 2024 года изменился налог на военный сбор с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение одного года: легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.
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