Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря

Личные финансы
31
Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря
Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря
На днях вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Он был опубликован 30 ноября в «Голосе Украины». Главными изменениями, предусмотренными в этом законе, является увеличение военной ставки с 1,5% до 5% для физических лиц по любым доходам. Речь идет о заработной плате, аренде недвижимости, выигрышах, банковских депозитах и ​​других доходах граждан.
В Главном сервисном центре МВД рассказали, как изменились налоги на продажу авто.
Обращаем внимание, что военный сбор для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в Законе, остается без изменений на уровне 1,5%.
В соответствии с внесенными изменениями с 1 декабря 2024 года меняется налог на военный сбор с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение одного года: легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Сколько налогов нужно заплатить за продажу авто

Следовательно, если автовладелец решил продать свое транспортное средство в течение одного года, он должен уплатить определенный налог:
  • продажа первого авто — 0%;
  • продажа второго авто — 5% от стоимости авто + военный сбор — 5%*;
  • продажа третьего и более — 18% от стоимости авто + военный сбор — 5%*.
При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря
При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 5% от оценочной стоимости.
* для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.
Для перерегистрации транспортного средства на нового владельца необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.