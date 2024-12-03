Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря — Finance.ua

Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря Сегодня 16:15 — Личные финансы

Как изменились налоги на продажу авто с 1 декабря

На днях вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Он был опубликован 30 ноября в «Голосе Украины». Главными изменениями, предусмотренными в этом законе, является увеличение военной ставки с 1,5% до 5% для физических лиц по любым доходам. Речь идет о заработной плате, аренде недвижимости, выигрышах, банковских депозитах и ​​других доходах граждан.

В Главном сервисном центре МВД рассказали , как изменились налоги на продажу авто.

Обращаем внимание, что военный сбор для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в Законе, остается без изменений на уровне 1,5%.

В соответствии с внесенными изменениями с 1 декабря 2024 года меняется налог на военный сбор с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение одного года: легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Сколько налогов нужно заплатить за продажу авто

Следовательно, если автовладелец решил продать свое транспортное средство в течение одного года, он должен уплатить определенный налог:

продажа первого авто — 0%;

продажа второго авто — 5% от стоимости авто + военный сбор — 5%*;

продажа третьего и более — 18% от стоимости авто + военный сбор — 5%*.

При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 5% от оценочной стоимости.

* для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Для перерегистрации транспортного средства на нового владельца необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.

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